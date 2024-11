Conseil culinaire pour le week-end: la brasserie pop-up du restaurant fusion Old Boy à Bruxelles

Transformer un problème en opportunité est la devise du restaurant Old Boy, une table fusion très prisée à Ixelles. Pendant la rénovation et l’agrandissement de l’établissement (une nécessité vu l’affluence), l’équipe occupe les locaux du bistrot Chez Marie, dans le quartier Flagey. Le chef Yannick Carr puise son inspiration dans ce cadre rétro: sa nouvelle carte associe saveurs asiatiques et classiques de brasserie: un waterzooi relevé façon tom yam thaïlandais, une entrecôte grillée avec beurre épicé au piment et au tamarin, un toast aux pleurotes avec jaune d’œuf confit et sauce huître sucrée salée. Attention, âmes sensibles s’abstenir: les habitués le savent, Old Boy propose des plats au caractère bien trempé. Une mousse au chocolat au wasabi? Ici, c’est oui. A découvrir jusqu’au début du mois de mars, quand l’équipe du Old Boy retournera à son adresse habituelle.