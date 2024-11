Frank Stéphanie: le brunch qui se transforme en soirée gastronomique à Bruxelles

De nombreux établissements se cantonnent à leur spécialité: un restaurant de sushis propose des sushis, une sandwicherie, des sandwiches. On ne s’attend donc pas à ce qu’une cafétéria propose des plats gastronomiques. Et, pourtant, c’est l’ambition de ce Frank "numéro 2", place Stéphanie. Le Frank "numéro 1", ouvert depuis 2020 place de la Monnaie, est réputé pour le petit-déjeuner, le lunch ou un excellent café de barista.

Le Frank Stéphanie est également ouvert toute la journée. Dès huit heures du matin, on peut y prendre son petit-déjeuner, avec pancakes et œufs Bénédicte. Cependant, Mathias Smet et Marianne Renders ont voulu transformer cet espace voisin d’un hôtel en restaurant du soir qui sert des plats raffinés: à partir de 17 heures, le granola laisse la place à un chou pointu mijoté lentement avec des oignons rôtis, un excellent plat préparé par Kevin Perlot. Ce chef a collaboré avec Sang Hoon Degeimbre sur le projet du Vertige, qui a, hélas, fermé ses portes en septembre dernier et où il exprimait, à l’image de Degeimbre, son amour pour les légumes et les saveurs fraîches, acidulées et fermentées.