Recette | Céleri-rave, vin jaune et truffe d’automne

◆ Découpez les tranches en rond, pliez-les en deux et attachez-les avec une ficelle de cuisine: faites un "paquet" par personne.

◆ Faites cuire ces "paquets" dans l’huile de soja jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Ajoutez généreusement du beurre, du romarin, du thym et du laurier, et poursuivez la cuisson. Comptez 20 g de beurre par paquet; les "paquets" doivent presque "nager" dans le beurre. Pendant la cuisson, arrosez-les régulièrement. Poursuivez la cuisson jusqu’à ce qu’ils soient tendres et croustillants, soit environ 8 minutes.