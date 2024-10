Recette | Lobster bun

CONSEIL VIN

Roter Veltliner, Ried Hochstrass, Sutter, Basse-Autriche, Autriche, 2023.

Nous connaissons tous le grüner veltliner, cépage emblématique de la région viticole de Basse-Autriche, située entre Vienne, la République tchèque et la Slovaquie. Cependant, le domaine viticole Sutter se distingue en cultivant également du roter veltliner, un cépage autochtone beaucoup plus rare, utilisé pour élaborer cette cuvée fruitée et épicée, parfaite pour accompagner les fruits de mer. Ses notes poivrées rappellent celles du grüner veltliner, mais on y décèle également beaucoup d’agrumes ainsi qu’une subtile touche d’amande. Un vin élégant et frais.