Le “chaos dressing”, une mode mi-stylée, mi-ringarde qui inspire les créateurs

Dès le premier jour de la nouvelle année, le quotidien britannique The Guardian titrait “Slobs rejoice! In 2023, looking dreadful will be the height of fashion”, soit “Négligés, réjouissez-vous! En 2023, avoir un look épouvantable sera le summum de la mode”. Le laisser-aller comme nouvelle tendance, nous ne l’avions pas vu venir. Et pourtant, il suffisait de se regarder dans le miroir! Assise sur mon canapé que je partage avec deux chats, j’écris cet article en mode télétravail. Je porte mon uniforme d’hiver: un long et large pull à col roulé, un pantalon à taille élastiquée et une paire de chaussettes. Dans mon panier d’achats sur mon laptop, je ne dépose ni escarpins ni blazers ni robes, mais des objets utiles, des articles ménagers, des vases et des bougeoirs. Pire: je me surprends à afficher de nouvelles préférences. La semaine dernière, par exemple, j’ai adoré l’étrange grenouillère dans laquelle Brad Pitt a été repéré. À mon grand désarroi, je ne semble attirée que par le confort et l’esthétique qui permettent à mon cerveau de se reposer.