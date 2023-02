Recette | Popcorn, selon Franck Scurti

“What goes up must go down”: rien n’est éternel. La galerie Michel Rein à Bruxelles propose une interprétation existentielle de cette vérité. Cette exposition collective réunit des œuvres qui déclinent le thème de l’argent, comme la sculpture ‘La Dette’ de Franck Scurti, une valise en croco pleine à ras bord de popcorn en plâtre. Le popcorn symbolise le divertissement de masse, ce que l’artiste présente dans le contexte d’une galerie d’art. Du pain et des jeux: il y a de ça dans le monde de l’art qui, parfois, semble être un divertissement, consommable aussi rapidement que le popcorn qu’on grignote en regardant un blockbuster.”