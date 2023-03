Un nouvel hôtel à Amsterdam, dans un bâtiment historique

L’hôtel est un bâtiment historique en bois, restauré et aménagé par Buro Belén. Outre les 14 chambres, dont 3 suites, il dispose d’une bibliothèque, d’un bar et d’un restaurant dirigé par le chef doublement étoilé Richard van Oostenbrugge. Et son propriétaire dirige trois autres hôtels à Amsterdam: Soho House, The Hoxton et Andaz.