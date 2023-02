Wim Vanlessen, ancien danseur étoile | “Je peux enfin transmettre mon expérience”

19h00 | “Le soir, il y a un dîner de prévu, et souvent aussi un spectacle – j’aime aller voir mes collègues de l’Opera Ballet Vlaanderen. Durant la journée, il m’arrive de croiser une connaissance et nous décidons d’aller manger un bout ensemble. Du coup, on réserve une table à l’Arte, au Ferrier 30 ou au Renaissance.”

0h30 | “Je ne suis pas du genre à rentrer chez moi, me brosser les dents et me mettre au lit directement. Je commence par me détendre et puis je consulte mes réseaux sociaux. Ou je choisis une série passionnante ou un documentaire intéressant sur Netflix: ‘Tina’, consacré à Tina Turner, était intrigant. Ou j’appelle des amis aux États-Unis, comme mon collègue Stephen Galloway, à Los Angeles. Il a été ‘principal dancer’ au Ballett Frankfurt et est un célèbre ‘movement director’, entre autres pour les Rolling Stones et Miley Cyrus, pour lesquels il est également chorégraphe et consultant créatif. Il participe aussi à l’organisation du gala. Nous faisons un point entre deux éclats de rire.”