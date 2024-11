Les perles de l'architecture brutaliste à Bruxelles

Une sculpture de Jacques Moeschal – qu’il nomme ‘signal’ – décore l’entrée de la E40 à Grand-Bigard. © Pierrick de Stexhe

Bien que moins présents que chez nos voisins, on trouve des exemples de Brutalisme en Belgique sur l’ensemble de notre territoire. Cette version belge est influencée par les courants internationaux dont il a emprunté les codes: échelle monumentale, esthétique austère et forte expressivité structurelle. Le Brutalisme s’exprime particulièrement dans les équipements publics, dans les grands ensembles et les logements sociaux. Plus inattendu: de nombreuses églises construites après la réforme Vatican II (1965), qui cherchait à moderniser l’image de l’Église, ce qui passait aussi par une architecture minimaliste, donnant l’idée d’une Église humble, ouverte et en dialogue avec la modernité.

Spiritualité des lieux

Sous les cieux du Nord, ces géants de béton forment un camaïeu cendré avec le ciel, une esthétique forte et très photogénique, ce qui a attiré le photographe et architecte liégeois Pierrick de Stexhe (1984), à l’origine du livre "Brutalism in Belgium", le premier sur la question.

En 2017, suite à une visite de Londres et du centre d’art Barbican, emblème britannique du Brutalisme, il revient transcendé par les lieux: "J’ai été frappé par la puissance de la construction et l’harmonie de l’ensemble", témoigne-t-il. "En Grande-Bretagne, le patrimoine brutaliste est valorisé par de nombreuses publications. Il y a un engouement positif pour ce courant, contrairement à notre pays, où l’opinion est assez négative."

Malgré leur gigantisme, ces témoins d’une époque deviennent presque invisibles, tellement ils font partie de notre quotidien.

Le bâtiment de la CGER à Bruxelles. © Pierrick de Stexhe

Armé de son appareil photo argentique, Pierrick de Stexhe sillonne les villes et les campagnes, à la recherche de ces bâtiments. Durant son périple, il vécut plusieurs expériences, dont une plus particulière avec le monastère de l’Alliance à Rixensart, construit par Roger Bastin en 1964-69. "Toutes les semaines, je me rendais sur un chantier tout près de ce bâtiment, sans le savoir. Un jour, j’ai été attiré par une masse grise au loin, j’ai donc pris une route différente. Je suis arrivé au monastère, où j’ai été accueilli par une sœur. Elle m’a fait patienter quelque temps dans la chapelle. J’y ai vécu une vraie rencontre avec les lieux, j’ai ressenti la spiritualité des lieux. C’était un moment très marquant", se souvient-il.

Les grandes figures

Parmi les principaux représentants du mouvement, citons Léon Stynen, Renaat Braem, André Jacqmain forcément, Claude Strebelle, mais aussi Roger Bastin ou encore Charles Vandenhove. Quant aux bâtiments emblématiques, on peut citer la centrale thermique du Sart Tilman édifiée dans les années 60 par Claude Strebelle à Liège, une sorte de pyramide aztèque métallique. L’ancien Crédit Communal situé boulevard Pachéco à Bruxelles, est imaginé par Marcel Lambrichs et se distingue par son jardin intérieur signé René Pechère. Mais c’est surtout l’ancienne Bibliothèque des Sciences, actuel Musée L, construite par André Jacqmain en 1970-75 qui est un pur bijou du brutalisme. Véritable emblème de Louvain-La-Neuve, elle a été partiellement aménagée par le designer Jules Wabbes (certains éléments sont toujours visibles), et mérite le détour à plus d’un titre. Enfin, l’impressionnante Église de Sainte-Rita à Harelbeke, construite en 1966 par Léon Stynen frappe également les esprits pour sa forme qui rappelle quelque peu un cône tronqué, tout de béton.

À l’esthétique photogénique, ces géants de béton forment un camaïeu cendré avec le ciel.

L’église de Notre Dame de Kerselare, conçue par Juliaan Lampens en 1966. © Pierrick de Stexhe

Simplicité radicale

À noter, le Brutalisme se distingue également dans l’art public et le mobilier urbain. On ne peut manquer d’évoquer les sculptures totems de Jacques Moeschal (1913-2004), ses fameux "signaux" comme il les appelait, que l’on croise régulièrement le long des axes routiers, autoroutes, et même à l’aéroport de Zaventem. Ici, la sculpture est aujourd’hui tristement affublée d’un bar à bières qui la gâche complètement.

Plus rarement, le Brutalisme s’exprime dans la maison individuelle, un des programmes favoris de l’architecte Juliaan Lampens (1926-2019). Ce Gantois est à l’origine d’une série de réalisations d’une remarquable inventivité, toutes plus originales les unes que les autres. Parmi elles, la maison Van Wassenhove à Laethem-Saint-Martin (1974), une villa unifamiliale habitée jusqu’en 2012, où l’on pouvait profiter de son offre Bed & Breakfast. Si dormir dans un lit rond ceint de béton n’est aujourd’hui plus possible, la maison est à découvrir lors d’expositions du musée Dhondt-Dhaenens qui en assure la gestion. Lampens est également l’auteur de l’église de Kerselare achevée en 1966 à Audenarde, une des réalisations les plus célèbres du Brutalisme belge. D’une simplicité radicale, elle présente un impressionnant porte-à-faux en béton brut qui sert d’abri aux fidèles, puissant geste sculptural.

Le Keignaert à Oudenburg, construit en 1973 par Jacques Moeschal, abrite le restaurant de Willem Hiele. © Pierrick de Stexhe