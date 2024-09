Déplacer Milan à Bruxelles | Bienvenue dans l'appartement de l'entrepreneur d'Icon

C'est pourquoi la cuisine en inox, conçue par la société italienne Abimis, est une pièce à part "où l'on peut avoir une conversation à l'abri des oreilles indiscrètes qui sont dans le salon". C'est également pour cette raison qu'il n'y a pas de grande table: dans le séjour se trouvent deux tables, qu'elle utilise comme bureau, coin lecture, espace de travail et aussi, plus simplement, pour les repas. "Là, j'ai fait un peu de rangement, mais ces tables sont en général très encombrées", admet-elle. "Je peux séparer ou rassembler les deux tables 'Quaderna'. J'ai beaucoup de mobilier modulable, pour les combiner librement. À l'exception de la salle de bain, de la bibliothèque et de la cuisine, rien n'a de place fixe. Cet appartement se prête au changement, comme un dressing."

Autre défi pour l'architecte d'intérieur Degraeve: il ne pouvait pas prévoir les fonctions de manière définitive, car Michèle Bogaert souhaitait que l'agencement reste aussi souple que possible. "Le salon et la salle de séjour ont déjà changé de place, en effet", pointe l'architecte. "Michèle vit ici depuis bientôt trois ans et elle continue à dénicher des pièces ou à les remplacer. Ce ne sera jamais terminé, et c'est très bien ainsi. Les différents éléments n'ont pas non plus été choisis pour être assortis. Elle ne voulait pas d'un intérieur où tout est parfaitement harmonieux. Elle se fie à son goût."

Dans le couloir, les miroirs et les placards laqués troublent la perspective. © Tijs Vervecken

Touche italienne

En effet, Michèle associe les styles avec une liberté déconcertante. Elle marie le design italien radical avec une peinture du XVIIe siècle, la laque brillante avec une cuisine en inox épurée, et l'art contemporain d'avant-garde de Tony Matelli ou de Sanam Khatibi avec des classiques du design de Rietveld ou Magistretti. "J'aime mélanger des éléments classiques et des pièces audacieuses", confie-t-elle. "À Milan, ils excellent dans cet art. Je peux passer des heures à admirer ces magnifiques palazzi milanais aménagés par des designers. Je n'aime pas forcément chaque élément pris individuellement, mais l'ensemble est toujours cohérent. Un tel intérieur reflète bien plus la personnalité de son occupant que les tendances du moment."

De fait, son appartement ne détonnerait certainement pas dans la capitale lombarde. La touche italienne se manifeste dans la bibliothèque géométrique, conçue par Merijn Degraeve sous influence Memphis, ainsi que dans la console de Willy Rizzo ou le lampadaire "Callimaco" d'Ettore Sottsass, qui a inspiré la surprenante palette de couleurs de l'ensemble. "Nous avons aussi intégré des détails glamour en laque, qui donnent à l'appartement une ambiance rétro d'hôtel italien, parfaitement adaptée à ce lieu", confie l'architecte d'intérieur.

Publicité

Le climax de cette ambiance de suite de palace se trouve dans la salle de bain attenante à la chambre principale, où l'architecte a associé un placard en miroir, un lavabo de l'entre-deux-guerres, du marbre italien aux nuances violettes et une baignoire bordeaux. Un mélange entre l'esthétique de Luca Guadagnino et celle de Dimore Studio.

Dans le couloir en arc de cercle se trouve une applique style art déco. © Tijs Vervecken

Expression de l'individualité

Michèle Bogaert et Merijn Degraeve avaient-ils pour ambition de faire de l'appartement un fashion statement, aligné sur les tendances actuelles ou futures? "Je dirais plutôt que c'est notre expression de la liberté. Nous avons suivi notre instinct, sans nous soucier des tendances", explique Merijn Bogaert. "Cet appartement n'a pas été conçu en fonction du regard des autres. Ce qui compte, c'est comment je voudrais vivre, ce que j'aime. Lorsqu'on cherche à plaire à tout le monde, le résultat final manque de caractère."

Lire aussi Jeune architecte d'intérieur transforme un appartement à Knokke en résidence secondaire pour toutes les saisons

Dans le domaine de la mode, Michèle Bogaert constate également un retour à cette approche: l'intuition et la liberté reprennent le dessus sur les tendances dominantes. "La mode redevient une véritable expression de l'individu. Les marques s'autorisent toujours plus de liberté. On recherche à nouveau des pièces qui ont du caractère plutôt que des uniformes discrets qui permettent de passer inaperçu. Je n'ai rien contre le luxe discret, mais quand il devient le refuge de ceux qui ont peur de montrer leur identité, c'est dommage. Les jeunes créent des allures uniques avec de pièces vintage, en dehors de toutes les tendances. Ils ne recherchent plus du tout le look 'picture perfect' qui suit à la lettre les codes du moment. Et je trouve cela intéressant. Ma philosophie est simple: si vous aimez vraiment quelque chose, vous pouvez tout mélanger. La pièce trouvera naturellement sa place dans votre dressing ou votre intérieur."