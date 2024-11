Wouters & Hendrix se lance dans l'art de la table avec une collection surréaliste

Lien Sledsens n’avait que 21 ans quand elle est arrivée chez Wouters & Hendrix. aujourd’hui, elle travaille sur cette nouvelle collection home. © Wouter Maeckelberghe

Noms d’artistes

Revenons à la collection. La pièce phare est un grand plat de service en porcelaine noire ou blanche en forme de coquille de moule, également disponible en formats plus petits. C’est cette pièce emblématique de cette première collection qui lui a donné son nom: "Les Objets Mouleversants", un jeu de mots inspiré du concept surréaliste de "l’objet bouleversant" et, bien sûr, un clin d’œil à Marcel Broodthaers et sa célèbre casserole de moules. D’ailleurs, ce plat s’appelle "Marcel".

Tous les objets de la collection rendent hommage à des artistes surréalistes. Ainsi, la carafe en verre soufflé à la bouche et ornée d’une main en trompe-l’œil porte le nom d’Edward James, et les bouchons de bouteille en nacre avec des ornements en bronze célèbrent Meret Oppenheim et Leonora Carrington.

Bijou de table

En matière d’or, d’argent et de pierres (semi-)précieuses, Wouters & Hendrix n’ont plus grand-chose à apprendre. Elles continuent de produire tous leurs bijoux dans leur atelier de Berchem, installé dans un ancien entrepôt d’Élixir d’Anvers. Parmi leurs 50 collaborateurs, 8 orfèvres réalisent environ 20.000 bijoux par an. Par contre, pour le travail du verre, de la céramique et de la porcelaine, les créatrices ont fait appel à un partenaire expérimenté, Serax, qui se charge de la production et de la distribution. Ce n’est pas rien, car avec des centaines de points de vente à travers le monde et des dizaines de millions d’euros de chiffre d’affaires, le label de design belge boxe dans une tout autre catégorie que Wouters & Hendrix.

"Le lien entre joaillerie et arts de la table est historique. Et ce sont des objets que l’on peut se transmettre de génération en génération."

Axel Van Den Bossche, cofondateur de Serax: "Quand les bijoutières sont venues me présenter leur idée de collection pour la maison, cela a tout de suite éveillé mon intérêt. Je n’avais qu’un seul critère: pas de service de table, mais des objets qui gravitent autour de l’art de la table." Avec Serax à leurs côtés, les créations de Wouters & Hendrix risquent de faire leur apparition dans des restaurants et des bars, car 30% du chiffre d’affaires de Serax est réalisé dans ce secteur. Sledsens: "Après un an et demi de conception et de développement, c’est excitant d’imaginer où ces créations vont se retrouver. Les voir dans un restaurant serait fabuleux. J’ai déjà aperçu le porte-clés en forme de moule sur la porte du Misera, alors qui sait?"

Wouters & Hendrix n’est pas la seule marque de bijoux à vouloir s’inviter sur nos tables; une tendance semble se dessiner. En juillet, la marque londonienne Alighieri a lancé des bougeoirs, des ouvre-bouteilles et des couverts.

Fin mars, Bibi van der Velden, créatrice originaire d’Amsterdam ayant grandi à New York, a dévoilé un service comprenant des assiettes et des tasses en collaboration avec la céramiste Anouk Kramer. La Danoise Charlotte Lynggaard a également lancé une ligne d’objets de table, comprenant des ronds de serviette, des nappes et des plateaux, disponible via la marque de design suédoise Svenskt Tenn. Dover Street Market propose des cuillères en argent conçues par la Franco-Britannique Gala Colivet Dennison, réputée pour ses bijoux sculpturaux. Enfin, en avril, lors de l’exposition Alcova au Salone del Mobile de Milan, nous avons repéré des couverts baroques dorés, un pot à lait et un bol à sel créés par l’orfèvre et designer danoise Orit Elhanati.

Cela faisait des années que Wouters & Hendrix rêvait d’une ligne pour la maison.

Nouveau ou historique

Pourquoi cet engouement général? "Le lien entre la joaillerie et les arts de la table n’a rien de nouveau, c’est une relation historique", répond Sledsens. "Il existe d’innombrables exemples dans le passé, comme celui du Français Jean Després. Et j’en ai découvert d’autres en faisant des recherches dans les archives du Victoria & Albert Museum à Londres pour préparer cette collection. Ce n’est pas surprenant, car il existe de nombreux parallèles entre les objets de table et les bijoux. Ce sont des pièces auxquelles sont attachées des histoires, que l’on transmet de génération en génération. J’ai en ma possession des objets que ma grand-mère avait reçus en cadeau de mariage. De plus, les bijoux comme les objets de table permettent d’exprimer sa personnalité. Un bijou complète une tenue; notre nouvelle collection d’objets de table lui apporte aussi une touche d’élégance."

Dernière question: s’agit-il d’une aventure ponctuelle ou du début de quelque chose de plus ambitieux? En diversifiant leur gamme, Wouters & Hendrix cherchent-elles à se protéger des incertitudes économiques actuelles? Souhaitent-elles devenir un acteur de la décoration à part entière? Sledsens: "Les bijoux d’intérieur constituent le troisième pilier des collections, comme les bijoux en or et en argent: ensemble, ils forment un univers cohérent. Je travaille sur la deuxième collection et déjà sur la troisième." À quoi ressembleront-elles? Pour l’instant, un seul mot d’ordre: motus et bouche cousue.