Interview | Bertony Da Silva ouvre la première boutique internationale d'Arte, à Paris

La collection automne-hiver d'Arte comprend des chemises, des sweats à capuche ainsi que de blousons robustes. © Don Brodie / Courtesy of Arte Antwerp

Comment avez-vous réussi à passer des T-shirts à une véritable marque de vêtements, sans formation ni expérience?

"Je pense que cela fait partie de ma personnalité. J'aime les défis et je crois que lorsqu'on est vraiment passionné, on peut réussir. Mais il faut aussi être prêt à s'en donner les moyens: jouer intelligemment, travailler suffisamment et faire des sacrifices."

Avez-vous su dès le premier jour que c'était la direction que vous vouliez suivre?

"Oui, dès que j'ai réalisé que je voulais créer quelque chose, j'ai voulu que cela englobe toutes mes passions: l'architecture, la photographie, le design de mobilier. J'ai voulu combiner tous ces éléments au sein de mon travail. C'est ce qui me motive et me rend heureux. Avant de créer mon entreprise, j'ai longuement réfléchi à ce que je voulais faire et incarner. Je reste fidèle à cette vision: je ne fais que ce en quoi je crois vraiment."

Une des principales pierres d'achoppement lors de la création d'une entreprise est le manque de réseau et d'astuces pour maîtriser les rouages du métier. Comment avez-vous relevé ce défi?

"C'est une question importante, surtout pour les jeunes comme moi. Et encore plus en Belgique, où il est difficile de nouer les bons contacts. Le déclic s'est produit quand j'ai réalisé que la gestion d'une entreprise demandait une foule de connaissances que je ne possédais pas encore et que les gens ne veulent pas toujours partager. Dans ce genre de situation, mon credo est: si on ne te donne pas quelque chose, va le chercher toi-même. Et là, les possibilités sont infinies: grâce à internet, il est facile d'entrer en contact avec toutes sortes de gens. J'ai toujours aimé discuter et poser des questions d'ordre stratégique. Très jeune, j'ai compris que c'est une excellente manière d'en apprendre davantage. C'est cette mentalité qui m'a sauvé. Au lieu de se laisser envahir par la frustration, ce qui arrive à beaucoup, il faut se concentrer sur la recherche de solutions. À partir de là, on voit des opportunités partout. Par exemple, si quelqu'un me dit qu'un de ses parents est architecte, je n'hésite pas à lui demander si je peux le rencontrer pour lui poser quelques questions."

Dans la mode et le retail, beaucoup se plaignent des mauvais chiffres de vente, de la concurrence de la fast fashion, ... Comment vivez-vous la situation actuelle dans l'industrie de la mode?

"Je ne me plains pas: pour moi, tout va bien. Cela dit, je pense que c'est plus difficile aujourd'hui: les vêtements ne se vendent plus aussi facilement qu'avant. Pour rester en tête, il faut réfléchir davantage, et tout le monde n'est pas prêt à fournir cet effort. La concurrence est rude. Des jeunes de dix-sept ou dix-huit ans qui, autrefois, seraient entrés dans votre boutique, achètent des vêtements de marques américaines qu'ils ont découvertes sur TikTok et auxquelles ils s'identifient. Je vois cela comme un défi intéressant plutôt que comme un problème. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux faire de la boutique Arte une véritable expérience IRL. Prenez Dover Street Market, par exemple: même si vous n'avez pas l'intention d'acheter quelque chose, que vous soyez architecte, photographe ou autre, l'expérience offerte par cette enseigne est une source d'inspiration. C'est ce même effet que je voudrais susciter dans mes boutiques. Qu'ils aiment ou non, je tiens à ce que les visiteurs ressentent quelque chose et surtout, qu'ils n'y soient pas indifférents."

En examinant vos vêtements, on remarque les finitions détaillées: des embouts métalliques plutôt qu'en plastique pour les cordons des hoodies, un coton particulièrement résistant, de belles coutures. D'autres marques proposent la même qualité à un prix plus élevé. Pourquoi Arte ne fait-il pas de même?

"C'est lié à la raison pour laquelle j'ai fondé Arte. Pour moi, il était important de créer quelque chose, aussi parce que je ne pouvais pas m'offrir tout ce que je voulais. Souvent, certaines expériences ne sont accessibles qu'à ceux qui en ont les moyens financiers. Avec cette idée en tête, j'ai tout fait pour rendre la qualité accessible sans banaliser l'expérience. Chaque collection est conçue avec la même approche: comment faire pour que les modèles restent intéressants tout en maîtrisant leurs coûts, afin que tout un chacun puisse se permettre d'acheter mes vêtements? Et si un jour je produis un manteau à 2.000 euros, ce sera parce que les coûts de production le justifient et non pour maximiser le profit."

Da Silva collabore avec des musiciens et des artistes, et participe chaque année à des concours de design dont les bénéfices sont reversés à une bonne cause. © Alexander D'Hiet

Communauté

Bien que Arte ait commencé par des vêtements et que ce soit eux qui financent son activité, il est clair que, pour Bertony Da Silva, son label devait être bien plus qu'une marque de mode. Par le passé, il a collaboré avec des musiciens et des artistes et, chaque année, il organise des concours de design dont les recettes sont reversées à des œuvres caritatives - cette année encore, à des initiatives en Palestine, au Congo et au Soudan.

Dans la boutique, il nous montre un des murs en bois fraîchement huilé. Près de la moitié de ce mur sera occupée par des œuvres d'art en rotation, créées par des artistes qu'il appelle la communauté d'Arte. "Je trouve important que cette plateforme puisse également être un soutien pour d'autres gens. Une boutique n'est pas seulement un endroit où l'on vend et achète des produits."

Quand nous lui faisons remarquer qu'il est surprenant de vouloir consacrer un espace aussi précieux - Le Marais est un quartier de shopping très prisé - à quelque chose qui ne génère pas de revenus directs, Da Silva secoue la tête. "Arte est le prolongement de ce que je suis. Il ne s'agit pas seulement de vêtements, mais aussi d'architecture, de photographie, de design et d'art. Arte englobe tout ce qui me passionne. Sinon, je n'aurais jamais choisi ce nom."