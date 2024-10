Le styliste des célébrités Law Roach | Retraite à 45 ans, Zendaya et Celine Dion comme meilleures amies

Roach, 46 ans, avoue: "J’aime être un peu littéral en ce qui concerne la mode, car je pense que c’est du divertissement." L’attention pour cette Sainte Trinité – film, star et marque – est la raison pour laquelle il est aujourd’hui considéré comme le styliste le plus puissant d’Hollywood. Ou plutôt, était, car en mars 2023, il a annoncé de manière spectaculaire sur Instagram qu’il prenait sa retraite.

Le styliste Law Roach métamorphose depuis plus de 10 ans Zendaya, pour les évènements sur tapis rouge (comme le Met Gala) et ses tournées promotionnelles. Ses looks sont plébiscités pour leur justesse et leur originalité. © Getty Images

Jusqu’alors, Law Roach était au firmament de sa carrière. En septembre 2022, il remporte le premier Stylist Award aux CFDA Fashion Awards et occupe la première place sur la liste des stylistes les plus puissants du Hollywood Reporter en 2021 et 2022, premier Afro-Américain à l’être.

"La politique, les mensonges et les faux récits ont eu raison de moi." Law Roach

Il habille Anya Taylor-Joy, Kerry Washington et Megan Thee Stallion, pour ne nommer qu’elles, mais c’est ce qu’il a imaginé faire porter à Zendaya et Céline Dion qui lui ont valu le plus le plus d’attention. C’est grâce à lui que Zendaya a évolué du statut de starlette sortie de Disney Channel à mégastar avec un sens aigu du style. Il a transformé Céline Dion la chanteuse en Céline Dion icône de mode audacieuse, toute de Balenciaga vêtue.

C’est une trajectoire particulièrement impressionnante: il a grandi avec ses cinq frères et sœurs dans le quartier South Side de Chicago au sein d’un famille monoparentale – sa mère avait des problèmes d’addiction. Ayant perfectionné ses compétences en matière de fripes avec sa grand-mère élégante et religieuse, il ouvre une boutique ‘Deliciously Vintage’ en 2009. Il s’intéresse au stylisme et un beau jour de 2011, on lui présente Zendaya. Il déménagera ensuite à Los Angeles pour travailler avec elle.

| 25,95 euros | "How to build a fashion icon: Notes on Confidence" est un savant mélange de biographie et de conseils en développement personnel. Voici les trois lois édictées par le maître Law Roach. Publicité 1. Le vintage est la mémoire de la mode. Roach lui-même dirigeait une boutique vintage et déclare qu’on ne peut pas devenir une icône sans connaître les créateurs les plus importants. 2. Oubliez l’algorithme. Ceux qui cherchent uniquement l’inspiration sur Instagram et Pinterest restent dans la même bulle de style et risquent donc de devenir ennuyeux. 3. C’est juste de la mode. Alors ne prenez pas tout ceci trop au sérieux. Céline Dion avec un hoodie "Titanic", c’est de la mode, mais c’est surtout beaucoup de joie

Jeune retraité

En mars 2023, il poste une photo sur Instagram avec un panneau disant "Retired" et un message énigmatique: "Si ce métier n’était qu’une question de vêtements, je le ferais pour le reste de ma vie, mais malheureusement ce n’est pas le cas! La politique, les mensonges et les faux récits ont finalement eu raison de moi! Vous avez gagné... Je m’en vais." La nouvelle a provoqué une onde de choc dans le monde de la mode.

Céline Dion n’a jamais caché son amour pour la mode. Après quatre ans d’absence, elle est revenue en force aux Grammy awards et lors de la cérémonie d’ouverture des J.O, avec des looks pointus signés Law Roach. © Getty Images

S’attendait-il à une telle réaction suite à son annonce? "C’était impulsif et c’est devenu bien plus que ce que j’avais imaginé... Je venais de terminer d’habiller six personnes pour la soirée des Oscars de Vanity Fair et il y a eu une situation avec un de mes clients où je ne me suis pas senti protégé. Je me sentais juste ‘jetable’ et misérable... J’ai posté ça parce que je voulais que les gens me laissent respirer et me laissent tranquille. Je voulais que le téléphone cesse de sonner." Et à qui faisait-il référence en disant "vous avez gagné"? "L’establishment de l’industrie, en particulier à Hollywood. Et leurs gardiens. Tous ceux qui ont des idées sur qui devrait faire ce travail et à quoi cette personne devrait ressembler."

"La seule chose qui existe vraiment, c’est le style personnel." Law Roach

Law Roach me dit qu’être noir dans l’industrie de la mode "est difficile, mais je suis aussi fort. Cela m’a poussé à être le premier dans beaucoup de choses... à briser des plafonds de verre et à ouvrir bon nombre de portes. J’aimerais voir des personnes en position de pouvoir offrir des opportunités à des gens qui ne leur ressemblent pas."

Pour la soirée Vanity Fair lors des Oscars en 2023, Law Roach a signé le stylisme de l’actrice Hunter Schafer: L’actrice d’Euphoria portait une plume cache-seins, création de Ludovic de Saint Sernin pour sa première collection chez Ann Demeulemeester. © Getty Images

Mais certains engagements étaient trop importants pour s’en éloigner. "Je voulais tout quitter, même mon travail pour Zendaya. Mais notre relation est si forte et si réelle, nous formons une famille. Elle m’a appelé et m’a dit que je ne pouvais jamais la quitter."

Entre pouvoir et liberté

Alors, est-il semi-retraité? Non-retraité? Entre de nombreuses apparitions sur les tapis rouges pour les premières, son job d’animateur de l’émission de télévision "OMG Fashun", des couvertures pour Vogue et, surtout, un livre de conseils, il ne semble pas si retraité que ça. "Je vis dans cet espace ténu de pouvoir et de liberté où je peux me sentir bien et faire ce que je veux", affirme-t-il.

Ami des stars et personnalité publique au tempérament impétueux, Law Roach est sans conteste, à 46 ans, un des stylistes les plus prisés d’Hollywood et un "architecte d’image" autoproclamé. © Sarah Krick / Trunk Archive

Basé aux États-Unis, où il possède un domaine à Atlanta, Roach est à Londres pour promouvoir son livre et a un emploi du temps plus que chargé. Attendu au défilé Burberry dans une heure, il se choisit une nouvelle tenue, complétée par un manteau en fausse fourrure, avant de reprendre notre conversation dans un Range Rover avec chauffeur.

"How to Build a Fashion Icon" n’est pas un guide détaillé du style du genre "ajoutez simplement une ceinture funky". Présenté comme étant "en partie autoassistance, en partie manifeste", il mêle autobiographie et approche plus réfléchie du style. En effet, l’Américain croit que "le bon style est un mythe et la seule chose qui existe vraiment, c’est le style personnel". Son principe repose sur le fait que presque tout réside dans davantage de confiance en soi: il offre donc des techniques pour identifier "son moi authentique".

Avant de prendre sa retraite, Roach dit que son entreprise mondiale, qui incluait également le stylisme de campagnes de marques, des consultations et des conseils à des clients privés, rapportait bien plus de 4 millions de dollars par an. Il employait quatre assistants à plein temps à Los Angeles, deux à New York, un à Paris et un à Londres.

© Sarah Krick / Trunk Archive

Il ajoute que "mes clients privés devaient certainement posséder une fortune nette d’un demi-milliard ou plus". C’est le moment que choisit un membre de son équipe, assis à l’arrière de la voiture, pour murmurer qu’il ne devrait peut-être pas partager ces chiffres. Roach lui rétorque: "Pour un jeune noir issu du South Side de Chicago, pouvoir avoir tout cela est une fierté et j’en suis très fier. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit d’élitiste là-dedans. C’est juste que vous devez pouvoir vous permettre le luxe de me faire travailler pour vous. Je pense que les gens à qui je veux faire entendre cela seront motivés. Je n’aurais jamais pensé pouvoir vivre cette vie."

Je trouve Roach calme, drôle et très poli, mais sa personnalité publique ne manque pas de "drama". La dernière théorie sur les réseaux sociaux veut qu’une vidéo qu’il a postée sur Instagram, où lui et Naomi Campbell font une version du mème TikTok "very demure", serait une pique à Rihanna. Law Roach balaye cela d’un revers de main, disant que "si une personne s’empare d’un récit, tout le monde suit. Naomi et Rihanna sont des icônes que je connais personnellement. C’était juste un amusement innocent."