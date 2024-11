Les bagues de divorce: un marché en croissance en Belgique

Pourquoi n’est-ce plus tabou de divorcer ni de porter une bague de divorce? Dimitri Mortelmans, professeur en sociologie de la famille à l’université d’Anvers, explique que la perception du divorce a évolué. "Dans les années 1960, le divorce était encore tabou: les divorcés n’étaient parfois même plus les bienvenues à l’église. Cependant, les baby-boomers ont fait évoluer les mentalités: cette génération considère le mariage comme un contrat que l’on peut rompre si l’amour s’éteint et l’Église n’a plus son mot à dire à ce sujet. Bien que l’idéal de la robe blanche soit toujours présent, le divorce s’est largement normalisé jusqu’à faire tout simplement partie de la vie pour certains."

Un divorce peut même marquer un nouveau départ. "Il y a un terme pour cela: la monogamie en série", poursuit le professeur. "On entretient une relation sentimentale exclusive avec un partenaire pendant un certain temps, mais cela n’empêche d’avoir plusieurs partenaires au cours de sa vie. En tant que sociologue du parcours de vie, je suis convaincu que la vie amoureuse ne s’arrête pas suite à un divorce: après une rupture, que l’on ait 30 ou 60 ans, il est tout à fait possible de retomber amoureux. Le divorce, bien qu’il soit une épreuve difficile, peut aussi être un moment charnière dans la vie, moment auquel une nouvelle bague peut être associée."

Porte-bonheur

Le divorce (n’)est (pas) toujours synonyme de deuil. "Certaines clientes ne souhaitent pas une bague tout à fait nouvelle, car elles tiennent à préserver les souvenirs précieux de leur mariage. Nous remanions donc la bague en ajoutant, par exemple un ou deux diamants ou pierres précieuses, souvent en référence aux enfants", détaille Elliot. "La bague toi-et-moi en est un excellent exemple: nous ajoutons une pierre précieuse, parfois d’une couleur éclatante, à côté du diamant existant."

Transformer le souvenir d’un mariage en bague ‘statement’ pour inaugurer un nouveau chapitre de sa vie est une tendance de plus en plus présente dans le monde de la joaillerie.

"Nous intégrons souvent les pierres de naissance des enfants dans nos créations", ajoute Sylvie Arts, partenaire commerciale. Chaque mois de l’année est associé à une pierre de naissance qui porterait bonheur à celui qui la porte, comme la pierre précieuse liée à une personne chère. "Il est amusant d’impliquer les enfants dans la conception d’une nouvelle bague. Par exemple, si une mère nous explique que sa fille est le rayon de soleil de la maison, nous pourrions opter pour un saphir jaune. Pour son fils, un peu désordonné, nous choisirions plutôt un rubis rouge."

Les parents de Sylvie Arts ont aussi divorcé. "J’ai transformé le diamant de la bague de fiançailles de ma mère en une nouvelle bague: mes parents restent ainsi toujours à mes côtés, même s’ils ne sont plus mariés. Certaines clientes choisissent également de transformer les bijoux de leur mariage en nouvelles pièces pour leurs enfants."

Moins sage

"Cependant, toutes les femmes ne souhaitent pas être quotidiennement en contact avec le diamant de leur ex", rebondit Lamberts. "Pour celles qui ne souhaitent pas réutiliser leur bague de fiançailles, nous proposons un bon de valeur pour l’or et les pierres et nous créons une pièce entièrement nouvelle."

L’orfèvre accueille aussi des clientes qui souhaitent concevoir elles-mêmes leur bague de divorce. "Beaucoup y voient une manière de tourner la page", explique-t-elle. "Cette nouvelle bague symbolise leur décision de se donner la priorité, et la réutilisation de l’or et des pierres devient alors une étape de la guérison. D’autres préfèrent ne pas créer de nouvelle bague et choisissent plutôt d’intégrer le diamant de leur bague de fiançailles dans un collier."

Les bagues de divorce peuvent être audacieuses et colorées comme ‘double velvet’de Bergman Jewels.

Une bague de divorce ne représente pas l’amertume ni le ressentiment: elle symboliserait plutôt le développement personnel et l’émancipation. Elliot partage son expérience: "Après mon divorce, j’ai choisi de démonter complètement ma bague de fiançailles pour créer quelque chose de nouveau. J’avais une magnifique bague de diamants, mais pour ce nouveau chapitre de ma vie, je voulais quelque chose de coloré et d’audacieux. J’ai choisi d’intégrer aux diamants de ma bague de fiançailles des pierres de couleur pour cette création."

Elliot et Arts constatent que beaucoup de femmes optent pour une bague de divorce imposante et colorée, comme la bague ‘Lion’ qu’Elliot a créée après son propre divorce. "Ces femmes recherchent une bague qui symbolise leur force et leur liberté retrouvée. Les bagues de fiançailles sont souvent classiques et sages, ornées d’un diamant blanc. Après un divorce, on peut oublier ce côté sage et profiter de cette l’occasion pour montrer qui l’on est vraiment. La bague devient ainsi le symbole d’une nouvelle version de soi."

Isabelle Bergman, de la bijouterie Bergman Jewels à Anvers, pose le même constat: "Les femmes divorcées optent généralement pour des bagues colorées ou des bagues ‘cocktail’ imposantes. Les clientes arrivent avec un solitaire et repartent avec une bague totalement différente. Nous ajoutons une ou deux pierres précieuses de couleur et jouons sur les styles de taille pour rendre la bague audacieuse et originale. Il m’arrive souvent de combiner trois styles de taille dans la même bague, ce qui rend méconnaissable la bague de fiançailles."

Budget plus conséquent

Les bagues de divorce sont les souvenirs tangibles d’une période de transformation, mais représentent-elles également l’avenir de la joaillerie? Pour Elliot, le potentiel est bien réel. "C’est une réponse intuitive, mais je pense que c’est le cas. Aujourd’hui, de nombreuses femmes mènent une belle carrière et disposent donc d’un budget plus conséquent, même après un divorce. Il y a trente ans, les femmes divorcées avaient sans doute moins de moyens. Et il est devenu beaucoup plus courant pour une femme de s’acheter un bijou."

Bergman partage cet avis: "Les bijoux de divorce sont là pour rester. Il est rare de se séparer d’un bijou précieux ou d’un diamant, car on ne récupère jamais son prix d’achat: il est donc plus judicieux de le transformer en nouvelle pièce."

Les bagues de divorce peuvent être audacieuses et colorées comme ‘heritage large’ de Bergman Jewels.

Par ailleurs, le prix de l’or est actuellement élevé en raison des tensions géopolitiques, de la baisse des taux d’intérêt et de l’incertitude liée aux élections américaines. Depuis le début de l’année, son prix a augmenté de 30%, entraînant une baisse de 19% de la demande mondiale de bijoux en or au cours du dernier trimestre, qui a ainsi atteint son plus bas niveau depuis quatre ans. Selon le World Gold Council, il faudra peut-être un certain temps pour que les consommateurs s’adaptent à ces prix plus élevés. Le recyclage des bijoux est donc une solution pour éviter de payer une fortune pour ce métal précieux.