Du satin à l'imprimé léopard, voici les tendances de la mode automne-hiver 2024

| Les astuces |

1 | Avec un motif aussi connoté, tout repose sur l'exécution. L'essentiel est de choisir un imprimé de qualité - tous les imprimés léopard ne se valent pas - et de privilégier des tissus haut de gamme.

2 | Pour apprivoiser le léopard en douceur, on associe une jupe ou un manteau en léopard à des pièces unies.

3 | Des sacs à main aux ballerines, les accessoires en léopard sont une option accessible pour se lancer.

4 | Pour une féminité féline, on adopte ce motif de la tête aux pieds. Amanda Lear n'a qu'à bien se tenir.