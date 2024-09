La collection de mode belge de l'homme d'affaires Matteo La Rosa

Dans son appartement, une cinquantaine de pièces sont exposées. "C'est très personnel. Ce sont mes essentiels, des pièces iconiques dont je ne peux pas me séparer, comme ce gilet brodé de Dries Van Noten qui ne sortira jamais de ma collection."

"Mon look a été influencé par ma mère, fan de musique new wave. Mes parents avaient tous les deux une manière unique de s'habiller et de se comporter, ce qui suscitait parfois des réactions étranges. Ma mère portait du Kyuso, une marque fondée par les Limbourgeois Egidio Fauzia et Joke Houbrechts. C'était le top du top, mais ils ont fait faillite." Il nous montre un col roulé noir de cette époque. "Très simple: j'adore! J'ai traversé une phase d'essais en tous genres, avant de me choisir mon style, plus évident. Comme je voyage beaucoup et que je n'ai pas le temps de penser à mes tenues, je porte toujours du noir. Ou un blazer gris, comme ce modèle oversized de Raf Simons."

Tout comme un dressing, une collection demande aussi une mise à jour. © Wouter Maeckelberghe

Matteo La Rosa possède six paires de Tabi, les chaussures d'inspiration japonaise qui sont la signature de Martin Margiela. "J'ai une relation d'amour-haine avec elles. J'avais dix ans quand j'ai vu ces chaussures pour la première fois et elles m'ont marquées. J'ai acheté ma première paire en 2015. À l'exception des vrais passionnés de mode, presque personne ne les portait. Aujourd'hui, elles sont si convoitées que je n'ai plus envie de les porter, même si j'y suis resté attaché, comme à leur créateur, le génial Martin Margiela, lui aussi originaire de Genk. À l'époque où il dessinait encore lui-même, sa marque était réservée aux connaisseurs. Il y a deux pièces que je convoite absolument: les moufles Tabi en cuir et les chaussures Tabi blanches peintes à la main. Aujourd'hui, on les trouve dans des musées."

"Ma pièce préférée est un blazer en laine noire d'Ann Demeulemeester de 2008. Il est très basique, mais son design et sa coupe sont superbes, à la fois chic et décontractés. Je n'ai pas de budget. Si quelque chose me plaît, je l'achète. Il m'arrive d'aller à des stocks sales sans intention d'achat et de repartir avec une pièce à 2.000 euros. Beaucoup de vendeurs surestiment leur marchandise, mais je sais acheter. Je vais souvent farfouiller chez Labels Inc. ou Rosier 41, deux excellentes adresses à Anvers. J'ai repéré cette veste en cuir de Dirk Bikkembergs lors d'un défilé et, après l'avoir cherchée partout, je l'ai finalement chinée sur eBay."

De temps à autre, il faut vendre quelques pièces pour pouvoir s'en procurer d'autres. © Wouter Maeckelberghe

Regrette-t-il d'avoir vendu certaines pièces? "J'ai vendu un lot d'une vingtaine de pièces d'Ann Demeulemeester à une boutique en Italie. Sans trop réfléchir, j'y avais inclus trois magnifiques blazers en laine, dont un à rayures. Je n'aurais pas dû: je ne les ai jamais retrouvés. Dans ce lot il y avait aussi une pièce en maille de ses premières années, qui aurait eu sa place dans un musée."