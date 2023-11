Le créateur Paul Smith | "Yves Saint Laurent, c'était un vrai couturier"

Paul Smith, fondateur de la marque de mode éponyme, parle de ce qui le fait se lever de sa chaise "Cab": boire du vin avec Lucian Freud, Fausto Coppi et nager à 5 heures du matin.

Paul Smith (77 ans) Designer de mode britannique.

A fondé son label Paul Smith en 1970.

Est présent dans plus de septante pays.

Quelle est la chaise de votre vie?

"La chaise 'Cab' que le designer Mario Bellini a conçue pour Cassina. J'en ai chez moi, dans mes bureaux à Londres et dans certains magasins. Elles sont en cuir de selle tendu sur une structure en acier, exactement comme un vêtement. Mes 'Cab' sont comme une paire de chaussures, un jeans ou une veste en cuir: plus elles vieillissent, plus elles ont du caractère."

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

"Je voudrais qu'il y ait deux groupes de personnes à ma table. À gauche, des designers italiens légendaires comme Mario Bellini, Giò Ponti, Achille Castiglioni et Vico Magistretti. Ensuite, au centre, mon épouse Pauline et moi. Et, à notre droite, de mon côté, quelques figures historiques du cyclisme comme Jacques Anquetil et Fausto Coppi, un coureur qui buvait des espressos pour affronter les étapes de montagne les plus difficiles. Comme je suis un cuisinier épouvantable, je préférerais confier la préparation du repas à mon ami Jamie Oliver, que je connais depuis qu'il a dix-huit ans."

Savez-vous rester assis?

"Au bureau, je suis une vraie pile électrique. Je me promène, je suis curieux et j'observe. Comment je me détends? Le matin, entre 5h00 et 5h30, je vais nager. Ensuite, je vais au bureau et j'écris des cartes postales aux personnes qui m'ont envoyé quelque chose de sympa. J'ai dû poser pour James Lloyd pour qu'il réalise mon portrait – il est exposé à la National Portrait Gallery: ce fut une épreuve! Mon ami Lucian Freud était connu pour faire poser les gens encore plus longtemps: je n'aurais jamais eu la patience de poser pour lui. Je l'ai rencontré dans le restaurant de Londres où nous mangions régulièrement tous les deux. Il me demandait fréquemment de le rejoindre à table. Une fois, nous avons bu ensemble une bouteille de Mouton Rothschild hors de prix. Heureusement pour moi, c'est lui qui l'a payée!"

Paul Smith a choisi la chaise "Cab" pour ses bureaux et pour sa maison. © Courtesy of Paul Smith

Sur la chaise de qui aimeriez-vous vous asseoir?