Visiter les plus beaux terrains de tennis du monde, une étape de voyage

De Wimbledon à l’Himalaya: le journaliste américain Nick Pachelli a parcouru le monde pendant deux ans en quête des plus exceptionnels courts de tennis.

Le résultat du grand chelem de Nick Pachelli autour du monde est un volumineux ouvrage de 338 pages de pur plaisir tennistique. Comment aborde-t-on un tel projet? "On passe des appels jusqu’à ne plus pouvoir supporter la vue d’un téléphone!" (rires) Le journaliste américain, qui a écrit notamment pour le New York Times et Esquire, a passé des mois à contacter des fédérations de tennis du monde entier ainsi que tous les contacts liés au tennis figurant dans son carnet d’adresses. "Et il y en a pas mal, car j’écris sur le sport, et plus particulièrement sur le tennis, depuis de nombreuses années." À chacun, il a posé la même question: quel court de tennis mérite de figurer dans le livre?

World’s 200 Best

"Évidemment, cela a donné une liste longue comme un jour sans pain. Après mes recherches et tous ces appels, je me suis retrouvé avec un fichier de plus de 3.000 courts. À l’origine, l’idée était de présenter ‘The World’s 50 Best’, mais cela s’est très vite avéré trop limité: il m’était impossible de faire un choix. Finalement, ce sont plus de 200 courts qui ont été retenus."

Pour ce projet, il a parcouru le monde avec un assistant un peu particulier dans ses bagages: un drone. En plus d’être journaliste, Pachelli est photographe documentaire. Nous l’avons joint juste avant qu’il ne parte couvrir l’US Open. "J’ai personnellement été un jeune talent du tennis", déclare-t-il. "Je faisais partie des 20 meilleurs joueurs de la région Southwest des États-Unis. Mais, après plusieurs blessures, j’ai dû arrêter et je me suis alors consacré à documenter ce sport par l’écriture et par l’image."

Est-il possible de visiter chacun des courts de tennis repris dans ce bel ouvrage? "Oui, mais pas forcément à tout moment de l’année. Certains courts, comme Wimbledon, ne sont accessibles au grand public que pendant les championnats. Le reste de l’année, seuls les membres de ce club privé y ont accès."