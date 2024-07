6 types de vins à toujours avoir chez soi

Nos effervescents préférés Crémant d'Alsace (France).

Franciacorta de Lombardie (Italie), également appelé ‘champagne italien’.

Le vin effervescent anglais, devenu un concurrent sérieux du champagne grâce au changement climatique, mais tout aussi onéreux.

2. Vins blancs légers

Le vin blanc léger est idéal pour accompagner les salades. © Stefan Johnson (Unsplash)

Le vin blanc léger est idéal à l’apéritif ou pour accompagner des repas légers tels que salades, fruits de mer, poissons maigres ou plats à base de viande blanche. Ce type de vin présente une acidité légèrement plus élevée, ce qui le rend très rafraîchissant. Les meilleurs vins blancs légers offrent également un bouquet intense, allant des agrumes et de la pomme verte aux fruits tropicaux comme l'ananas et le fruit de la passion. Leur faible teneur en alcool les rend idéaux pour les chaudes journées d'été.

Nos vins blancs légers préférés Sauvignon blanc de Marlborough (Nouvelle-Zélande). Albariño de Rías Baixas (nord-ouest de l'Espagne). Turbiana de Lugana (Italie, autour du lac de Garde).

Lire aussi Le premier viticulteur biodynamique au monde? Un ancien joueur de rugby de haut niveau

3. Vins blancs corsés

Les vins blancs corsés ont le potentiel de sublimer un repas gastronomique. Bien qu'ils puissent être appréciés à l’apéritif, leur saveur plus puissante se marie mieux avec les plats riches. Les arômes d'agrumes et de fruits tropicaux des vins blancs légers sont toujours présents, mais complétés par des notes de miel, de vanille et de noix. En bouche, ces vins offrent une finale plus ample et plus onctueuse. Ils sont souvent élevés en fûts de chêne avant d'être mis en bouteille.

Nos vins blancs corsés préférés Chardonnay de la Côte de Beaune (France). Attendez-vous à des prix élevés pour des grands noms comme Meursault ou Chassagne-Montrachet.

Sémillon de Bordeaux (France).

Gran reserva rioja blanco de Rioja (Espagne). Les vins gran reserva vieillissent plus longtemps en fûts de chêne.

4. Rosés

Le rosé est le vin d'été par excellence. © Vincenzo Landino (Unsplash)

Penser au rosé, c’est penser à l’été, et souvent à la Provence. Cependant, d'autres régions produisent aussi des rosés fantastiques, dans différents styles et à partir de divers cépages: du rosé très léger, parfait pour l'apéritif, aux rosés plus corsés, aptes à accompagner les repas gastronomiques les plus élaborés, comme le célèbre Tavel de la vallée du Rhône méridionale, avec une robe foncée et une bouche intense.

Le rosé est plus polyvalent qu'on ne le pense. Essayez-le pour accompagner une pizza, une riche soupe de poisson ou même des plats de viande plus consistants.

Nos rosés préférés Rosé de Corbières, dans le Languedoc-Roussillon (France).

Rosé à base de negroamaro des Pouilles (Italie).

Tavel de la vallée du Rhône en France, pour accompagner un repas de fête.

Lire aussi Le guide ultime pour mieux apprécier le vin en 2024

5. Nos rosés préférés

Quand on parle de vin rouge léger et élégant, on pense immédiatement au pinot noir, le cépage emblématique de la Bourgogne, mais désormais cultivé dans le monde entier. Les viticulteurs surnomment parfois le pinot noir 'the heartbreak grape', car il est très difficile à planter et à cultiver. Le pinot prospère mieux dans les climats plus frais, où il combine notamment des arômes de fruits rouges et de champignons avec une finale veloutée et une rafraîchissante acidité.

Cependant, le pinot noir est souvent cher, et lorsque ce n’est pas le cas, la qualité est généralement décevante. La Bourgogne est la région la plus coûteuse pour ce cépage, mais d'autres régions viticoles offrent de bonnes alternatives à des prix plus abordables. La région du Beaujolais, au sud de la Bourgogne, dispose d’un véritable atout avec le gamay, apparenté au pinot noir. On dit parfois d’un gamay bien fait et bien vieilli qu’ il ‘pinotte’. La Nouvelle-Zélande a également acquis une solide réputation ces dernières années pour la production de pinot noir de grande qualité.

Nos vins rouges légers préférés Gamay du Beaujolais (France), recherchez des bouteilles provenant de l'un des dix crus du Beaujolais: Brouilly, Chiroubles et Saint-Amour produisent des vins dans un style plus léger. Pinot noir de Nouvelle-Zélande ou de Tasmanie (Australie). Pinot noir d'Allemagne, où le raisin est appelé Spätburgunder.

6. Vin rouge corsé

Un vin rouge corsé est parfait pour accompagner des plats à base de viande rouge. © Vera Davidova (Unsplash)

Lorsqu’on parle de vin rouge corsé, les grands Bordeaux d’appellations célèbres comme Saint-Émilion ou Pauillac viennent immédiatement à l'esprit. Ces géants du monde du vin présentent suffisamment de corps pour accompagner les plats aux saveurs les plus intenses, des pâtes riches aux viandes rouges grillées. Dans le Bordelais, les vins sont issus d’un assemblage d'au moins trois cépages dans des proportions variables : cabernet sauvignon, merlot et cabernet franc. Ces cépages sont également utilisés dans le monde entier pour produire des vins au profil gustatif intense, mais équilibré.

Toujours en France, la vallée du Rhône constitue une autre région de choix pour les vins rouges corsés. La combinaison de la chaleur méridionale et des trois cépages grenache, syrah et mourvèdre (les vins GSM) donne des arômes profonds de fruits noirs et d'épices.

Les pays plus méridionaux, au climat plus chaud, comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie, produisent également des vins fantastiques et plus abordables dans cette catégorie.