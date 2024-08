Les plus beaux domaines viticoles à visiter en Belgique | Partie 2: de Dinant à Maaseik

Le ‘Marsenil Velt’ est déjà mentionné sur des cartes datant de 1660 comme un lieu particulier dans le village limbourgeois de Heers, une île de terre marneuse dans une zone marécageuse. Le champ a également donné son nom à la famille Vanmarsenille. Ils exploitent une ferme en carré datant de 1799 en tant que bed and breakfast avec neuf chambres d'hôtes. À l'arrière du jardin se trouve une maison de vacances avec quatre chambres.

Sur un peu plus de deux hectares de terre marneuse autour de la ferme, Adriaan Vanmarsenille a commencé un vignoble biodynamique en 2014. Bien que ce soit une petite superficie, le vigneron y a travaillé avec des cépages très divers, allant du chardonnay et du pinot noir à l'auxerrois, au riesling, au gewürztraminer et au merlot. Parce qu'il fait vieillir certains vins en fûts de chêne, tandis que d'autres restent dans des cuves en inox, cela donne une large gamme de quatorze cuvées, dont un merlot vieilli en fût, une rareté en Belgique. La boutique de vin de Marsnil est ouverte en continu.

Frederik Cornelis, le frère jumeau du vigneron Adriaan, est quant à lui le chef du restaurant gastronomique de Marsnil. Ici, vous mangez, avec vue sur le jardin, des plats imaginés par Gault&Millau avec une belle note de 13,5. En juillet et août, Marsnil sert, par beau temps, un dîner quatre services (70 euros) dans le vignoble les jeudis et samedis. Chaque plat est accompagné de vins du domaine (40 euros pour cinq verres). Si le temps est mauvais, le dîner se déplace au restaurant.

Des promenades balisées de 5 et 8,2 kilomètres passent par la ferme. Les points-nœuds cyclables 158 et 160 passent également par le village – d'ici, vous pouvez vous rendre au château de Heers ou à l'église transparente en acier corten à Borgloon. Les 1er et 15 septembre, Marsnil organise une promenade dans le vignoble, une visite guidée avec 7 moments de dégustation. Et de la mi-septembre à fin octobre, vous pouvez aider à récolter les raisins sur le domaine.

Marsnil Heers Batsheersstraat 35, Heers

Tel. 011/48.51.77

Restaurant ouvert le jeudi, vendredi et samedi soir

domeinmarsnil.be

3 | Château de Bioul Bioul

Pique-nique dans le jardin du château

Avec ses murs épais en pierre naturelle, son allée majestueuse et ses tours pointues, ce château domine le centre du village de Bioul, à 25 kilomètres au sud de Namur. Depuis 1904, le château du XIe siècle appartient à la famille Vaxelaire, connue pour le groupe de distribution GIB. Vanessa Vaxelaire et son mari Andy Wyckmans ont planté les premières vignes sur les champs autour du domaine en 2009. Sur les onze hectares poussent entre autres le johanniter, le muscaris et le pinotin. Ce sont des cépages dits interspécifiques : ils ressemblent à des cépages connus comme le riesling, le muscat et le pinot noir, mais sont plus résistants aux champignons. La famille maîtrise vraiment la vinification après 15 ans. Ainsi, Gault&Millau a récemment récompensé le rosé mousseux Brut de Bioul avec un prix. Un assemblage de raisins blancs a une touche fumée, le rouge Cortil Braco est quant à lui doux et fruité.

La famille utilise également son immense château pour des événements et l'œnotourisme. Ainsi, en été, vous pouvez faire une visite interactive avec dégustation à travers le château et les vignobles (du jeudi au dimanche, de 11h à 18h). Lors de cette promenade, on remarque que Bioul a une reconnaissance en tant que domaine viticole biologique: les haies, les herbes et les ruches dans le vignoble favorisent la biodiversité. Ceux qui commandent un panier à l'avance, via le site web, peuvent ensuite pique-niquer dans le parc. Et le parc lui-même vaut le détour – pour cette promenade, le domaine propose une visite audio.

Château de Bioul Bioul Place Vaxelaire 1, Bioul

Tel. 071/79.99.43

chateaudebioul.be

Réservation souhaitée

4 | Chateau Bon Baron Dinant (Sorinnes)

Pionnier primé

Depuis plus de vingt ans, ce domaine à Sorinnes, une section de Dinant, fait partie de l'élite belge. Les douze cuvées de Bon Baron remportent régulièrement des prix. Ainsi, les vins rouges, élaborés à partir de pinot noir et d'acolon, ont une forte réputation.

Sabato a quant à lui désigné le rosé mousseux La Baronne Brut Nature comme "favori absolu". Cette réputation, la famille Van der Steen l'a acquise pas à pas. Ils ont commencé en 2003 avec un petit vignoble devant leur maison et ont ensuite étendu avec des vignes plantées sur quinze hectares le long de la Meuse.

Bon Baron obtient de beaux résultats avec des cépages très divers, du chardonnay à l'auxerrois. En été, Bon Baron propose des visites tous les jours. Certaines visites se limitent à la cave, d'autres passent également par le vignoble. Ces expériences peuvent être complétées par une dégustation et un repas dans l'un des restaurants à proximité. Les amateurs peuvent également venir aider à la récolte – les dates sont indiquées sur le site web.