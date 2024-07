5 moments de détente avec vue dans des bars rooftops

Où | Le 22 ème étage de l'hôtel The Hoxton, Square Victoria Regina 1, 1210 Bruxelles

étage de l'hôtel The Hoxton, Square Victoria Regina 1, 1210 Bruxelles Tél. | 02 883 81 23

Site web | thehoxton.com

Ouvert tous les jours, du vendredi au dimanche inclus à partir de 12 heures, le lundi et le mardi à partir de 17 heures et le mercredi et le jeudi à partir de 15 heures

Publicité

2 | Albert | Bruxelles

Monumentale et pourtant discrète

Albert est quelque peu cachée au cinquième étage d'Albertina, la Bibliothèque royale de Bruxelles. © Albert Witlof

De l'espace qui a de l'allure et une vue sur le Mont des Arts, la côte entre la Grand-Place et la Place Royale dans le centre de Bruxelles: tels sont les atouts surprenants d'une terrasse de 2 200 mètres carrés et pourtant quelque peu cachée au cinquième étage d'Albertina, la Bibliothèque royale de Bruxelles. Cette bibliothèque abrite, paraît-il, 150 kilomètres d'étagères de livres.

Chez Albert, le vin, le kombucha et la bière sont d'excellente qualité. L'imposante carte des vins comporte trente références, dont quatre peuvent être obtenues au verre. Vous pouvez y déguster du vin orange d'Alsace et du cabernet franc naturel du bord de Loire. La liste des boissons comprend également de la limonade faite maison, du cidre et quelques cocktails originaux.

Lire aussi 5 restos pop-up insolites à découvrir cet été

L'espace ne manque pas à l'intérieur de chez Albert. Les fenêtres donnent sur les tours de l'hôtel de ville de Bruxelles et par temps clair, on peut même apercevoir la coupole de la Basilique de Koekelberg.

Il n'est pas possible d'y accéder le soir en raison des heures d'ouverture limitées - Albert doit se plier aux horaires de la bibliothèque. Vous pouvez par contre venir y prendre votre petit-déjeuner et votre lunch. La carte du lunch comprend onze plats, du carpaccio de bar à la tagliata de bœuf au chimichurri. Chaque week-end, Albert sert un buffet brunch soigné à partir de 11 heures.

Publicité

Albert

Où | Le 5 ème étage de la Bibliothèque royale de Bruxelles, Mont des Arts 28, 1000 Bruxelles

étage de la Bibliothèque royale de Bruxelles, Mont des Arts 28, 1000 Bruxelles Tél. | 0465 04 83 31

Site web | albert.brussels

Ouvert chaque jour de 10 à 17 heures

3 | Skybar | Anvers

En surplomb de l'Escaut

Le soir venu, ce rooftop se transforme en palais de la gastronomie avec douze plats sur la carte. © Hoog Boven De Schelde

La tour de Notre-Dame se détache au sud, tandis qu'à l'ouest se profilent l'Escaut, le Linderoever et le port. La vue plonge sur le MAS et l'Eilandje côté nord. La terrasse au dixième étage du nouveau rooftop Skybar Antwerp est un enchantement. Un cocktail à la main, vous y profiterez d'une vue à près de 180 degrés sur la ville. L'intérieur du Skybar, dominé par un imposant comptoir, invite à la détente par son aménagement industriel où règnent les tuyaux, le béton, le métal et le verre. Après quelques pop-ups, l'initiateur Randy Boden a depuis juin offert un endroit permanent à son bar rooftop tout en haut de l'immeuble de bureaux The Beacon, un ancien poste de péage destiné à devenir un phare de l'innovation de long de l'Escaut.

Lire aussi Le rappeur Peet donne ses adresses préférées à Bruxelles

Avec des cocktails, une vaste carte de champagnes et douze vins également proposés au verre - un verre de Ribera del duero coûte huit euros - le Skybar a bien plus qu'un joli panorama à offrir. Sans oublier la restauration qui dépasse largement la moyenne, du taco à la poitrine de porc à l'huître de Zélande au limoncello. Le soir venu, ce rooftop se transforme en palais de la gastronomie avec douze plats sur la carte. Vous pouvez aussi bien y déguster un steak tartare qu'un ceviche d'espadon ou un lieu jaune au combava et udons. Des concerts et un DJ set y sont organisés tous les vendredis et samedis soirs.

Publicité

Skybar Antwerp

Où | Le 10 ème étage du The Beacon (ascenseur jusqu'au 9 ème étage), Sint-Pietersvliet 7, 2000 Anvers

étage du The Beacon (ascenseur jusqu'au 9 étage), Sint-Pietersvliet 7, 2000 Anvers Tél. | 0496 21 97 87

Site web | skybarantwerp.be

Ouvert du mardi au samedi, à partir de 15 heures, souper entre 18 et 23 heures

Parking | Disponible sur réservation

4 | Gaston | Gand

Sur l'usine de coton

L'herbe ondule et une caravane trône sur le jardin de toiture de Gaston, à côté d'une piste de pétanque et d'une immense terrasse en bois pouvant accueillir un peu moins de cent invités. © LUX visual storytellers

L'herbe ondule et une caravane trône sur le jardin de toiture de Gaston, à côté d'une piste de pétanque et d'une immense terrasse en bois pouvant accueillir un peu moins de cent invités. Même la vue panoramique depuis le quatrième étage vaut le détour. On y voit au loin les tours du centre historique de Gand par-delà les grues du Voorhaven. Le bar rooftop Gaston se situe au nord de la ville, entre le port et le Bloemekenswijk. Le toit de l'ancienne filature de coton du début du 20ème siècle - mille ouvriers du textile y travaillaient en 1919 - est un endroit particulièrement agréable par beau temps, même si la place ne manque pas à l'intérieur. Que ce soit pour manger ou pour boire, le choix ne manque pas, avec entre autres douze cocktails. Cœur Catering propose une carte variée, tant pour le lunch que pour le repas du soir. Y figurent entre autres du bar aux tomates, fenouil et câpres et une entrecôte de porc au chou-fleur et jus de pickles. Les plats végétariens ne manquent pas d'intérêt non plus, entre croquettes aux pleurotes et salade de tomates au riz soufflé.

Lire aussi La sexologue Amal Tahir donne ses adresses préférées à Bruxelles

Gaston

Publicité

Où | Le 4ème étage du bâtiment Galveston, Hurstweg 8, 9000 Gand

Tél. | 0496 10 92 09

Site web | gaston-gent.be

Ouvert chaque jour de 12 à 23 heures jusqu'au 31 août

Parking | Payant, sur le terrain

5 | Soko | Kraainem

Au-dessus des arbres

L'étendue de la forêt de Soignes est la principale attraction de ce rooftop. © Noe David

L'étendue de la forêt de Soignes est la principale attraction de ce rooftop surplombant une tour de bureaux près du très fréquenté rond-point des Quatre Bras. Le vacarme de la circulation est à peine perceptible du haut du onzième étage. La terrasse occupe la presque totalité de la circonférence de la tour et offre des panoramas changeants le temps d'une petite promenade. La vue est moins spectaculaire à l'intérieur - l'endroit se prête particulièrement aux jours ensoleillés.

Soko semble surtout miser sur les amateurs de cocktails. La carte en comporte près de vingt, parmi lesquels de nombreux classiques, comme le Moscow mule, le negroni et l'espresso martini. Les prix varient autour de quatorze euros. La carte des bières ne comportant que sept références et le choix limité à seize vins sont perfectibles, bien qu'il soit possible de commander une très bonne bouteille de bourgogne blanc d'appellation Rully pour le prix raisonnable de 55 euros. Pour les petits creux, Soko sert des bouchées apéritives, des fèves edamame et des dips libanais entre 17 et 19 heures. La carte est plus fournie à partir de 19 heures, proposant entre autres des croquettes aux crevettes (dix-sept euros pour deux pièces), des tacos au thon et des cubes de poulet frits à la japonaise. Pour les plus gros appétits, rendez-vous chez AUM au rez-de-chaussée, pour y déguster des plats d'inspiration indienne.

Soko