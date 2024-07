5 restos pop-up insolites à découvrir cet été

Cet été, Dada Chapel ouvre les portes de sa distillerie tous les samedis après-midi de 14 à 20 heures — et d'autres jours pendant les Gentse Feesten. Sur la paisible terrasse jouxtant le jardin Renaissance (en fait, la cour intérieure du palais), le bar d'été Dada sert les usuals suspects tels que bières et sodas, mais aussi des slushy cocktails glacés, avec ou sans alcool. L'équipe Dada a également conçu des cocktails à partir de ses propres distillats, comme un gin tonic à base de gin aux baies de genièvre et framboises.

Les prix sont élevés (comptez 15 euros pour un cocktail) et hormis un sachet de chips, il n'y a rien d’autre à grignoter. La chapelle contenant les tonneaux de whisky se visite gratuitement.

Dada Chapel Nederpolder 1, 9000 Gand

Tél. 0473/13.29.58

dadachapel.com

Pas de réservation, vérifiez les jours d'ouverture sur le site web.

3 | Bar d'été du Musée M, Louvain

Cet été, outre une exposition consacrée à des artistes contemporains fictifs, le musée M, situé dans le centre de Louvain, propose un bar sur la terrasse et dans le jardin. La Radio Willy assure l'ambiance musicale, notamment avec des concerts live. En organisant des événements tels que des sessions de slow reading, un marché aux livres et un mini-festival de musique, le musée se métamorphose également en véritable centre culturel estival.

Au musée M, l'offre de vins est limitée à quatre références. Heureusement, les choix de bières et de boissons non alcoolisées sont plus variés. Les snacks habituels, tels que soupes et quiches, sont complétés par des suggestions au comptoir. Le jeudi, le bar propose des animations supplémentaires ainsi qu’une offre culinaire élargie, avec des pizzas au levain, des croques et les célèbres boulettes de Balls & Glory. Ce jour-là, sept cocktails avec ou sans alcool sont proposés à des prix abordables (maximum 11 euros).

Bar d'été du Musée M Vanderkelenstraat 28, 3000 Louvain

Tél. 016/27.29.29

mleuven.be

Fermé le mercredi

4 | Alice’s Garden, Genk

Cet été, un grand bar d'été prend ses quartiers dans le Molenvijverpark, un domaine de 15 hectares comportant de nombreux étangs et pelouses situé près du centre de Genk. Le décor est librement inspiré d'Alice au pays des merveilles, mais les nombreuses structures en bois évoquent aussi un camp scout amélioré. Une serre en verre de 50 mètres carrés est disponible pour les fêtes privées. De la musique live au yoga, l'équipe du bar d'été promet d'organiser des événements tout au long de l'été.

Alice's Garden propose une large gamme de plats et boissons, mais avec seulement huit références, la carte des vins est assez restreinte. En revanche, la carte des bières (dix options) est plus attrayante. La carte des cocktails est également bien fournie et propose notamment sept gin-tonics. L'offre culinaire commence par des toasts (comme un vitello), des salades et des snacks pour l’apéritif (chips, houmous). Des pizzas sont également disponibles et, le week-end, Alice allume sa plaque de cuisson Ofyr, sur laquelle sont préparés notamment des smashed burgers et des brochettes de scampis.

Alice’s Garden Molenvijverpark, 3600 Genk

alicesgardengenk.be

Ouvert tous les jours à partir de 11 heures

Le parc est accessible uniquement aux piétons et cyclistes. Un parking gratuit est disponible à distance de marche.

Réservations possibles pour les groupes de dix personnes ou plus.

5 | Bistro 't Verschil, Gits

Tom Cloet et Ilse Van Acker ont passé les deux dernières années à métamorphoser les champs autour de leur bistrot de luxe en grand potager. Ilse, hôtesse et jardinière, s'est plongée dans la permaculture et a tenté de transformer le jardin en écosystème naturel.

Cet été, sous le nom de Summer Vibes, le couple invite les clients à déguster les produits de leur récolte à partir du 23 juillet. Par beau temps, l’apéritif est servi dans les champs. Ensuite, un menu mettant les légumes du jardin à l'honneur est proposé au restaurant. Des chefs invités, comme Henk Van Oudenhove de Sans Cravate et Vilhjalmur Sigurdarson de Souvenir, viendront parfois officier. Dans le cadre du pop-up estival, le couple stationnera également le foodtruck de 't Verschil près des champs.

