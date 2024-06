3 adresses à Munich | Un nouvel hôtel palace et de nombreux divertissements

Il n’y a pas que le Oktoberfest ou le Bayern . En abandonnant sa réputation de capitale bavaroise conservatrice, Munich donne du fil à retordre à Berlin, sa rivale. En l’espace de quelques décennies, la ville – que l’on peut rejoindre en moins de 7h en train de Bruxelles – s’est entièrement transformée et s’est ouverte aux piétons et aux cyclistes grâce à de nombreux espaces verts.

On aime particulièrement le quartier du Glockenbach avec ses cafés, boutiques d’art et galeries underground. Le quartier Schlachthofvierte, centré autour d’un abattoir encore en activité, est en pleine ébullition. Le "ventre de la ville", anciennement fort industrialisé, s’anime grâce aux restaurants tendance, discothèques et bars. Vous l’aurez compris, Munich n’a rien de prosaïque.