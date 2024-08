Les rituels de voyage du DJ Henri PFR: "Écouter des débats politiques m'aide à m'endormir"

"Avant de réserver un billet d'avion pour l'Islande, je veux vérifier si le pays est accessible par bateau. Prendre l'avion est peut-être facile, mais je réalise que ce n'est pas du tout écologique. Si je peux éviter un vol en prenant un bateau, je le ferai. D'ailleurs, j'ai obtenu un permis de navigation il y a trois ans, ce qui est en fait juste très cool à avoir. (rires)"

Qui emmenez-vous en Islande?

"Ma copine ou mes parents. Je voudrais partager l'expérience avec quelqu'un."

© ONE WORLD ARTISTS

Publicité

Quelle est votre aéroport préféré ?

"Certainement pas celui de Charleroi. (rires) Je suis un grand fan de l'aéroport de Barcelone. On peut le comparer à une ville d'où l'on peut voyager partout dans le monde. J'y ai déjà dormi plusieurs fois, pour combler les heures entre une arrivée à minuit et un départ à sept heures du matin. Ce furent des expériences cool."

Combien de temps à l'avance arrivez-vous à l'aéroport?

"Puisque je sais que chaque vol est retardé d'au moins quinze minutes, j'arrive à l'heure à laquelle l'avion est censé décoller selon mes documents de voyage. Au grand désarroi du photographe attitré avec qui je tourne, qui est toujours là bien à l'avance. 'Chill, I'm on my way', je lui envoie à chaque fois, alors que je n'ai jamais raté un vol. Comme c'est presque devenu un mantra, nous avons tous les deux 'chill' tatoué sur notre corps."

"Le fait que la politique française soit comme 'Game of Thrones' m'attire." Henri PFR DJ

Vous n'avez donc pas besoin de divertissement pour passer le temps à l'aéroport?

"Avant, j'avais accès aux salons, donc je m'y asseyais parfois entre deux vols. Aujourd'hui, je travaille sur mon ordinateur portable ou je regarde une série sur Netflix. C'est généralement 'The Office', car les épisodes sont courts et peuvent être regardés entre deux moments. Et si je m'endors, je peux facilement regarder l'épisode suivant sans perdre le fil."

Que faites-vous dans l'avion?

"J'utilise l'application Rain Rain Sleep Sounds; pour m'endormir, je crée une combinaison de bruits de fond plus agréables que le bruit de l'avion. Le bruit de la pluie, avec des feux d'artifice au loin, par exemple."

"Écouter des débats politiques m'aide aussi à m'endormir. Ce qu'ils disent ne m'intéresse pas forcément beaucoup, mais le fait que la politique française soit comme 'Game of Thrones' m'attire. Le fait que j'en sache maintenant beaucoup à ce sujet est un plus."

Publicité

Lire aussi Le rappeur Peet donne ses adresses préférées à Bruxelles

© Boy Kortekaas

Combien de bagages avez-vous avec vous?

"Un casque et une clé USB, je n'ai pas besoin de grand-chose pour faire mon travail. J'essaie aussi de toujours mettre le moins de vêtements possible dans ma valise, mais parfois c'est impossible. Il m'est arrivé de devoir voyager de Miami à Paris à Montréal en une semaine. Le contenu de ma valise était alors assez... particulier. (rires)"

Visitez-vous des endroits où vous vous rendez pour le travail?

"Chaque minute où je ne dors pas ou ne travaille pas, je suis en vadrouille. Ainsi, lors de ma tournée en Asie l'été dernier, nous avons visité tous les temples que nous pouvions."

"Le fait que j'y ai tourné prouve d'ailleurs comment la musique peut voyager. Que mes chansons y soient beaucoup écoutées m'a déjà surpris, en raison de la différence de langue et de culture. Mais je me suis senti extrêmement bien quand j'ai joué 'Until the End' dans un club là-bas, une chanson que j'ai sortie en 2016, et qu'un groupe de personnes devant moi a chanté toute la chanson par cœur."

Que portez-vous à l'aéroport?

"À l'aéroport, je porte toujours mon survêtement noir et orange. Je porte aussi toujours une paire de Yeezy's (la ligne de baskets exclusive que Kanye West a conçue pour Adidas, ndlr), car elles sont assez cool pour marcher dans la rue et en même temps super confortables."

Avez-vous d'autres habitudes lorsque vous voyagez?

"J'en ai beaucoup. J'ai toujours mon émetteur Bluetooth avec moi, pour ne pas avoir à utiliser les casques peu performants de l'avion pour regarder un film. Et j'ai aussi une petite trousse avec un masque de sommeil, du baume à lèvres et du chewing-gum – pour les gens que je rencontre après le vol. (rires)"

Quelle est votre plus grande irritation dans l'avion?

"L'heure à laquelle ils servent les repas. Sur les vols long-courriers, ils vous servent le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner souvent aux heures des repas du pays de départ. Cela n'aide pas vraiment à s'habituer au fuseau horaire du pays d'arrivée. Il m'arrive donc de prendre le petit-déjeuner dans l'avion et de me retrouver deux heures plus tard à minuit sur scène dans un club. C'est très étrange."

Que mangez-vous ou buvez-vous à l'aéroport?

"Quand je reviens en Belgique après une semaine de travail acharné, je vais dans une chaîne de restauration rapide à l'aéroport. À l'étranger, je mange aussi sainement que possible."

Quelle est votre compagnie aérienne préférée ?