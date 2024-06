Pourquoi Careyes au Mexique est-elle la nouvelle destination de la jet set?

Sur la côte ouest du Mexique, entre la forêt tropicale et l’océan Pacifique, se trouve un lieu méconnu: Careyes. Ce domaine hédoniste combine architecture utopiste et lifestyle bohème.

Pendant des années, le secret s’est transmis de bouche à oreille entre voyageurs privilégiés: entre Puerto Vallarta et Manzanillo se trouve un paradis de 2.500 hectares, niché en pleine nature et dominant l’océan. Ce lieu exclusif est sorti de l’imagination de Gian Franco Brignone. En effet, cet homme d’affaires italien, visionnaire et fantasque, découvre en 1968 ce terrain sauvage à flanc de falaise. Le coup de foudre est total et le potentiel, immense. Il crée donc un lieu de villégiature unique où la beauté spectaculaire du site est transcendée par une architecture fantastique et un mode de vie basé sur la bienveillance et le partage.