Les meilleures adresses pour un week-end en Champagne

À environ 800 mètres de là, une halte dans l’élégante bibliothèque Carnegie s’impose, avant d’explorer les étals de spécialités locales des Halles du Boulingrin (recommandées par Francine De Caluwé). Et si on lève les yeux, on pourra admirer les superbes arches Art déco.

Samedi midi

Si toutes ces tentations ouvrent l’appétit, on participe à un atelier culinaire autour d’un thème ou à une dégustation de champagne à l’Atelier Luca ou Au Piano des Chefs (recommandés par Kristel Balcaen et Grégoire van den Ostende). L’occasion de faire de la prospection en vue d’un achat chez les cavistes Les Caves du Forum et Chai Léon, à deux pas l’un de l’autre et proposant une belle sélection de vins naturels (conseillés par Daan Gooiker).

Pour le lunch, tout le monde recommande le très branché Au Bon Manger, un bistrot sans chichis en pleine transformation et qui prendra le nom d’Atome. D’après son Instagram, cette métamorphose s’annonce prometteuse, mais si l’on préfère un bon plan B, le Crypto (un conseil de Gianluca Di Taranto) ou Le Marché by Les Cornichons (recommandé par Francine De Caluwé) valent le repas.

Envie de s’éloigner un peu de la ville? On fait des emplettes et on organise un pique-nique dans le cadre bucolique des collines de la Montagne de Reims, à une vingtaine de minutes du centre.

La visite de l’abbaye d’Hautvillers, où Dom Pérignon repose en paix, est incontournable. © Damien Cuypers

En route pour Épernay, capitale de la Champagne

Samedi après-midi

Depuis ce Parc national, on peut admirer le phare et les surprenants hêtres tortillards, appelés Faux de Verzy (recommandés par Grégoire van den Ostende). On grimpe dans une cabane perchée pour adultes, le Perching Bar, une expérience recommandée par Kristel Balcaen.

Si l’amateur de vin qui sommeille en soi commence à protester discrètement après toutes ces curiosités, on l’apaise avec une visite à la Tonnellerie de Champagne, au nord de Reims, un lieu unique en son genre. C’est là que Jérôme Viard fabrique et restaure des fûts pour toutes les grandes maisons de champagne, perpétuant un savoir-faire remarquable. Il organise également des dégustations permettant de découvrir la différence entre les champagnes vieillis en fût et ceux influencés par divers types de brûlage (conseil de Tom Ieven).

Sinon, on admire les magnifiques crayères, entièrement creusées dans la roche de craie où s’enracinent les vignes champenoises, un lieu inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. À proximité se trouvent celles de Ruinart et de la Veuve Clicquot.

Samedi soir

Pour séjourner dans le plus beau et le plus chic des hôtels de Champagne, le Royal Champagne, mieux vaut être millionnaire. Même si l’on se contente d’y prendre une coupe de champagne, l’expérience vaut le déplacement: depuis la terrasse entourée des vignobles de Champillon, on a une vue spectaculaire, qualifiable de "million dollar view". Un petit creux? On commande une salade César, manifestement excellente (recommandation de Steven Kempenaers, Gianluca Di Taranto et Aaron Moeraert).

Parmi d’autres hôtels de prestige dans les environs d’Épernay, citons le Loisium Wine & Spa Hôtel (conseillé par Mathieu Vanneste) et Les Avisés, un peu plus au sud, sur la Côte des Blancs (recommandé par Steven Kempenaers).

© Damien Cuypers

Dimanche matin

Les plus sportifs se lanceront dans une balade à vélo de 90 km sur la route 52, qui va de Dormans à Vitry-le-François. Ce parcours longe la Marne et traverse les vignobles d’Épernay et de Châlons-en-Champagne. Si l’on préfère un mode de transport moins fatigant, on louera une authentique R4 (chez My Vintage Tour Company) ou une élégante voiture de collection comme la Citroën DS (chez Cartis Classic Car).

Peu importe le moyen de transport choisi, on prend la direction de Château-Thierry, une charmante commune au cœur de la vallée de la Marne, à environ 45 minutes à l’ouest d’Épernay. C’est ici qu’est né le célèbre poète Jean de la Fontaine. Sur le chemin du retour, on fait une pause au Mémorial des Batailles de la Marne à Dormans où se trouve un impressionnant cimetière militaire américain où reposent des soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale.

Ensuite, on peut faire un crochet par le domaine Legrand-Latour, où Thibault Legrand produit de remarquables champagnes et a une cave impressionnante, avec des coquillages fossilisés parfaitement conservés (recommandé par Pieter Fraeyman et Daan Gooiker).

Impossible de visiter la Champagne sans passer par l’abbaye d’Hautvillers, berceau du vin de Champagne: c’est ici que repose le célèbre Dom Pérignon. Un endroit idéal pour un pique-nique avec vue sur les vignobles de Cumières (recommandé par Mathieu Vanneste)!

Dimanche midi

Envie d’une cuisine réconfortante après tout ce luxe? Rendez-vous au Sacré Burger à Épernay pour un repas simple, mais sublime, avec une carte des vins impressionnante (conseillé par Olivier De Schutter).

Juste en face de la maison de champagne Robert Moncuit, se trouve La Gare, un petit restaurant sans prétention à Mesnil-sur-Oger (conseillé par Mathieu Vanneste et Steven Kempenaers).

Dimanche après-midi

C’est le moment de flâner sur l’avenue de Champagne, où toutes les grandes maisons ont pignon sur rue. Mais la vraie richesse est sous terre, où des milliers de bouteilles de champagne reposent dans des kilomètres de caves.

On prend le temps de déguster une coupe dans l’un des nombreux bars à champagne, comme l’élégant établissement de Perrier Jouët (conseillé par Mathieu Vanneste, Grégoire van den Ostende, Koen Hebbrecht). Ensuite, on se laisse tenter par un vol en montgolfière: le Ballon d’Épernay permet d’avoir une vue imprenable sur la région (conseillé par Aaron Moeraert).

Pour une sortie ludique en famille, le musée interactif Pressoria, qui propose une immersion sensorielle dans l’univers du champagne, s’impose (recommandation de Kristel Balcaen et Grégoire van den Ostende). Autre option: on suit la route jusqu’à Ay-Champagne pour gravir la colline escarpée de la Côte Aux Enfants et profiter d’un moment de tranquillité face au panorama sur les vignobles (conseil d’Olivier De Schutter).

Envie de sortir des sentiers battus? Cap au sud, jusqu’à la ville de Troyes, avec ses pittoresques maisons à colombages et son caviste Aux Crieurs de Vin (conseillé par Davy Schellemans et Stijn Pans). À l’heure du lunch, rendez-vous à Gyé-sur-Seine où se trouve Le Garde Champêtre, un bistrot installé dans un ancien entrepôt qui met en valeur les légumes bio (Davy Schellemans, Stijn Pans, Daan Gooiker et Koen Hebbrecht sont unanimes).

Si l’on pousse l’escapade encore plus au sud, on découvrira le pittoresque village d’Essoyes, où vécut le peintre Renoir (conseillé par Kristel Balcaen). On peut en profiter pour se restaurer à L’Union (conseillé par Davy Schellemans et Stijn Pans). Les Riceys, un des plus beaux villages de France et qui compte trois appellations viticoles différentes (conseillé par Koen Hebbrecht), vaut également le détour.

Et si l’on n’a pas envie de rentrer, on passe la nuit à Troyes, soit à la Maison de Rhodes (conseillé par Gianluca Di Taranto), soit à l’hôtel Le Champ des Oiseaux (recommandé par Koen Hebbrecht). Dans ce cas, cette escapade deviendra "60 heures en Champagne", une excellente façon de découvrir cette région française si proche et pourtant, si méconnue.

Adresses Dormir ◆ Domaine Les Crayères (Relais & Châteaux), lescrayeres.com

◆ La Caserne Chanzy (Autograph Collection), lacasernechanzy.com

◆ La Maison de Rhodes, maisonderhodes.com/en/maison-de-rhodes.html

◆ Le Champ des Oiseaux, maisonderhodes.com/en/le-champ-des-oiseaux.html

◆ Les Avisés, selosse-lesavises.com

◆ Loisium Wine & Spa Hôtel Champwagne, loisium.com

◆ Royal Champagne Hotel & Spa, royalchampagne.com Petites & grandes faims ◆ Arbane, arbane-philippe-mille.com

◆ Au Piano des Chefs, aupianodeschefs.com

◆ Aux Crieurs de Vin, auxcrieursdevin.fr

◆ Bar La Rotonde, lescrayeres.com/en/bar-la-rotonde

◆ Brasserie Le Jardin, lescrayeres.com/fr/brasserie-le-jardin

◆ L’Atelier de Luca, atelierdeluca.fr

◆ La Gare, lagarelemesnil.com

◆ La Grande Georgette, lacasernechanzy.com/fr/restaurant-and-bar

◆ Le Crypto, restaurantlecrypto.eatbu.com

◆ Le Garde Champêtre, legardechampetre.fr

◆ Le Marché, facebook.com/lemarchebylescornichons/?locale=fr_FR

◆ Le Perching Bar, perchinglife.com/bar-a-champagne-reims

◆ L’Epicerie Au Bon Manger, aubonmanger.fr

◆ Atome, atome.maison

◆ l’Union Essoyes, instagram.com/lunionessoyes

◆ Perrier-Jouët Cellier Belle Epoque, perrier-jouet.com/en-ww/visit-us/le-cellier

◆ Racine, racine.re

◆ Restaurant Le Parc, lescrayeres.com/fr/restaurant-le-parc

◆ Sacré Burger, sacreburger.fr

◆ The Glue Pot, thegluepot.com Curiosités ◆ Abbaye Saint-Pierre d’Hautvillers, tourisme-en-champagne.nl

◆ Bibliothèque Carnegie, bm-reims.fr

◆ Cathédrale Notre-Dame de Reims, tourisme-en-champagne.nl

◆ Chai Léon, @chaileonreims

◆ Champagne Legrand-Latour, geologie-oenologie.fr

◆ Champagne Robert Moncuit, champagnerobertmoncuit.com

◆ Château-Thierry, chateau-thierry.fr

◆ Cumières, cumieresenchampagne.com

◆ Essoyes, essoyes.fr

◆ Halles du Boulingrin, reims-tourisme.com

◆ La Côte aux Enfants, champagne-bollinger.com

◆ La Montagne de Reims, tourisme-en-champagne.com

◆ L’Ancienne Abbaye Saint-Remi, reims.fr

◆ Le Ballon d’Epernay, ballon-epernay.com

◆ Le palais du Tau, palais-du-tau.fr

◆ Les Caves du Forum, lescavesduforum.com

◆ Les Faux de Verzy, verzy.fr

◆ Les Riceys, les-riceys.fr

◆ Maison Ruinart, ruinart.com/fr-int/experiencesruinart.html

◆ Mémorial de Dormans, memorialdormans14-18.com

◆ Pressoria, pressoria.com

◆ Tonnellerie de Champagne, tonnellerie-artisanale.com

◆ Veuve Clicquot, www.veuveclicquot.com/fr-fr/visitus.html Publicité En voiture! ◆ Cartis Classic Car, cartisclassiccar.fr

◆ My vintage tour company, myvintagetourcompany.com