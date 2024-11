Comment Dennis Pohl (VAi) passe ses samedis entre cyclisme et architecture

9h - "Je pars en balade à vélo avec un groupe d’amis. J’ai été coureur professionnel jusqu’à mes 25 ans et le vélo me donne toujours un incroyable sentiment de liberté, permettant à mes pensées de vagabonder. L’année dernière, nous avons fondé le club cycliste ‘Hors Catégorie’, qui compte 120 membres. Le samedi, nous explorons le Pajottenland: nous passons par Dilbeek, Schepdaal, devant la maison de Remco Evenepoel et continuons jusqu’à Lennik. En chemin, nous admirons la Maison Roelants, conçue dans les années 1960 par l’architecte moderniste Willy Van Der Meeren. Notre objectif? Le Mur de Grammont."

12h - "Sur le chemin du retour, nous faisons une pause au Centre rural Paddenbroek à Gooik. Ce chef-d’œuvre architectural ressemble à une grande serre. Le bar propose un excellent café. Je choisis souvent mon itinéraire cycliste en fonction des maisons et bâtiments remarquables que je découvre dans notre ‘Livre d’architecture’, bien utile pour le coup."

Trois bons plans 1. Dogma: villa urbaine "Cette exposition présente la vision du bureau d’architectes bruxellois Dogma, qui considère la cohabitation comme la solution au logement abordable, en l’associant à un type de bâtiment ancien: la villa urbaine." | deSingel, Desguinlei 25 à Anvers |

| www.desingel.be | 2. Livre d'architecture N°16 "Pour organiser des promenades culturelles." | Disponible en librairie et sur www.vai.be | 3. Pré-Architectures "Une expo sur la préhistoire, c'est fascinant!" | Civa, rue de l'Ermitage 55 à Ixelles |

| www.civa.brussels |

© Alexander D'Hiet

13h - "Après avoir fait 90 kilomètres à vélo, je rentre chez moi. Carlotta, originaire de Turin, et moi faisons équipe en cuisine pour préparer des pâtes ou un risotto."

15h - "J’ai passé une année d’Erasmus à Anvers pendant mes études à la Leibniz Universität Hannover et je suis tombé amoureux de la Belgique et de Carlotta. Le samedi après-midi, nous revisitons la ville où nous nous sommes rencontrés. Nous nous promenons du quartier ‘t Zuid à la Kloosterstraat, où nous explorons quelques boutiques vintage et autres antiquaires. Nous partageons une passion pour les meubles des années 1970 et 1980."

16h - "Une visite au Jardin botanique ou au jardin de la Maison Rubens est incontournable. Dans le jardin de Rubens, des parterres de plantes et des arbres fruitiers fleurissent tout au long de l’année. C’est un plaisir de découvrir un jardin différent chaque saison - une oasis de tranquillité en pleine ville."

17h - "Nous nous installons sur la terrasse du café Bourla pour prendre un apéritif. Avec un peu de chance, nous profitons des derniers rayons du soleil d’automne, avec une croquette aux crevettes – les meilleures d’Anvers!"

18h - "Nous allons dîner au Fiskebar, sur la Marnixplaats. Ce restaurant de poisson a une place particulière dans notre cœur, car l’un de nos premiers rendez-vous a eu lieu ici. Nous commandons le poisson du jour ou les pâtes aux vongole."

© Alexander D'Hiet

20h – "Nous nous rendons à deSingel pour assister à une performance de danse ou à un concert de musique classique. C’est Carlotta qui choisit: elle a étudié le théâtre et a travaillé comme dramaturge en danse contemporaine."

22h – "Nous discutons de la représentation au Café Leon dans deSingel. Avec un verre de vin, nous prenons le temps de réfléchir, mais pas trop tard, car nous devons rentrer à Bruxelles."