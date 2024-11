Du showroom au lifestyle: l'expansion d'Hervé Gregoir avec "Rêve by Gregoir"

12h00 - "Comme tous les samedis midis, j’achète des petits pains à la Boucherie Herremans à Wemmel avant de me rendre au showroom. Je déjeune en compagnie des vendeurs, dans le coin café. Entre-temps, pour rester motivés, nous discutons de questions opérationnelles et stratégiques. Mon fils aîné, Yannick, m’a remplacé au poste de directeur opérationnel. Comme il ne me voit au garage et au showroom que le samedi, je prends le temps de rester un peu plus longtemps. Dylan, mon plus jeune fils, est le responsable du département des motos. On m’informe qu’il y en a une à livrer, ce dont je me charge avec plaisir, après avoir échangé quelques mots avec les vendeurs, les mécaniciens et les clients qui patientent pendant l’entretien de leur moto."