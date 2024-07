5 restaurants et bars à vins nouveaux et intéressants cet été

Chaussée de Tervuren/Tervuursesteenweg 171, Waterloo

Tél. 02 640 81 79

restaurant-poncho.be

Fermé le dimanche

2. Arbane, Gand | Le vin en tête d’affiche

© Studio Salien

Baptiser son nouvel établissement du nom d’un rarissime cépage de Champagne, c’est clamer haut et fort que le vin y est roi. Cet œnobistro pouvait d’ailleurs difficilement faire autrement avec Benjamin De Buck - sommelier dans le restaurant deux étoiles Vrijmoed pendant des années - dans la salle. Ne cherchez pas des noms super connus sur la carte de dix pages - des grands noms provenant de Saint-Émilion ou Super-Tuscans, très peu pour De Buck -, découvrez-y plutôt le vin jaune de Tissot, le Musar libanais ou le pinot noir de Oud Conynsbergh, un domaine entre Anvers et Lier. Des curiosités se cachent aussi derrière les huit vins au verre, comme un rosé minéral (12 euros) de Porto Santo, une île portugaise faisant partie de Madère.

De Buck a ouvert Arbane en mars avec la chef Laura Salinas. Elle envoie des plats soignés vers la petite salle à manger - il y a à peine 14 places - depuis le premier étage par le monte-charge. Des huîtres crémeuses accompagnées de hangop et d’huile de kaffir, une épaule d’agneau lentement braisée garnie de polenta et de gremolata (35 euros). Les plats savoureux et le cadre particulièrement soigné font d’Arban un œnobistro où il fait bon s’attarder.

Wijzemanstraat 4, Gent

Tél. 09 273 68 10

arbane.be

Fermé le mardi et le mercredi

3. Romé, Waasmunster | Souper raffiné au fil de la Durme

© Chris De Paepe

Une brasserie rénovée tout au bout d’une rue calme à proximité de la zone naturelle le long de la Durne, c’est le décor d’un élégant restaurant gastronomique qui est un peu resté sous les radars, bien qu’il ait déjà ouvert ses portes fin 2023. C’est bien dommage, car tout indique que le couple derrière Romé possède beaucoup d’expérience, depuis l’accueil raffiné de l’hôtesse Griet Van Nieuwenhove à la carte savamment composée du chef Roel Moyson.

Y alternent des classiques - vitello tonnato, filet pur - et des préparations plus créatives, comme le homard sur un ravioli ouvert au chutney de tomate. Des préparations d’inspiration asiatique apparaissent ici et là, conséquence de la préférence du chef pour la cuisine thaïlandaise. Des fruits de mer à la cuisson soignée - couteaux, moules - sont accompagnés de poireaux et d’un jus divin qui fait penser à la soupe thom ka khai thaïlandaise, de coco et de vadouvan légèrement épicé. Une chouette adresse

Palingstraat 2, Waasmunster

Tél. 0469 16 23 21

romé.be

Fermé le lundi

4. Calle Gato, Heist-op-den-Berg | Vin espagnol dans un parc

Le Café- Music Hall-Restaurant Bergola était en 1938 le premier projet Horeca au Bergbos, un parc adossé à la colline qui a donné son nom à cette commune située en Campine du sud. Depuis, les habitants de la commune sont venus presque sans interruption festoyer dans ce bâtiment arrondi et sa jolie vue. Les tout nouveaux propriétaires y ont ouvert un œnobistro principalement centré sur les vins et plats espagnols. Ce qui s’explique largement par le penchant pour l’Espagne de Raf Gorris et Kristel Van Looy - dont les parents ont vécu leur deuxième rendez-vous dans la salle des fêtes de l’époque.

Issu du secteur bancaire, le couple s’est familiarisé avec la gastronomie et les meilleurs vignerons d’Espagne au cours de leurs voyages. Il importe lui-même un partie des vins servis dans son établissement. La carte des vins longue de 13 pages de Calle Gato intrigue. Des vignobles réputés comme Remirez de Ganuza de Rioja y côtoient des découvertes comme un assemblage de merlot et de cabernet sauvignon de Gross Hermanos, une bodega située à 60 kilomètres de Malaga. La belle sélection de cava - comme celui de Bayod Borrás - démontre une fois de plus que même le mousseux espagnol vaut le détour. Une armoire à vin contient 16 bouteilles dans lesquelles les clients peuvent puiser eux-mêmes avec une carte à puce, que ce soit pour goûter ou pour savourer pleinement.

Le propriétaire Raf Gorris dirige la cuisine et propose, outre un tableau de suggestion - espadon à la sauce au vin blanc, filet d’agneau au jus de cuisson -, principalement des tapas, des patatas bravas aux manchego aux coings.

Bergbos, Kerkhofstraat 4, Heist-op-den-Berg

Tél. 015 34 74 84

callegato.be

Ouvert du jeudi au dimanche

5. Osteria Moretti, Hasselt | Du café à emporter au homard

Ce restaurant populaire a déménagé vers un bâtiment plus grand dans le centre de Hasselt, à peine 200 mètres plus loin début mai. Alexander Reniers et Tiana Moretti ont ainsi encore mieux concilié leurs passions : combiner leur restaurant avec un service traiteur et une épicerie fine. Osteria Moretti nous accueille dès le matin pour un café à emporter et dans l’après-midi pour un apéritif. À midi, le duo sert un lunch d’inspiration italienne avec bruschetta, salade caprese et pâtes sauce tomate, même si leur établissement est désormais aussi réputé pour sa salade César garnie de poulet grillé. Les plats du menu lunch peuvent être emportés sur commande.

Le soir, il suffit d’un coup d’œil sur la cuisine depuis le comptoir en marbre pour se rendre compte que le chef Reniers tout comme la pâtissière Moretti ont effectivement travaillé dans des établissements étoilés - comme le Vrijmoed pour lui et De Slagmolen pour elle. Un menu dégustation fixe 5 ou 6 services (98 euros pour 5 services) donne la part belle a de très nombreux produits de luxe - de la coquille au homard - dans des préparations créatives. La carte des vins, principalement italiens, comporte de nombreux crus célèbres, du Sassiciai au Barolo de Gaja, en passant par le pinot grigio d’Elena Walch.