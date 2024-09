Quartz, le nouveau restaurant qui dynamise la scène culinaire d'Ixelles

Tacos et tortillas, smashburgers et houmous: à Ixelles, la comfort food est ultra tendance, mais qu'en est-il d'une enseigne originale et gastronomique? David-Alexandre Bruno a décidé de combler ce manque en ouvrant Quartz.

Ce jeune chef de 35 ans, originaire des Hautes Fagnes, a l'expérience nécessaire pour réussir ce pari ambitieux: il a fait ses armes dans des établissements réputés (Comme chez Soi, La Villa Lorraine et Beluga aux Pays-Bas). Au printemps, Quartz – en référence aux multiples facettes de cette pierre – s'est installé dans le quartier du Châtelain, et plus précisément dans l'ancienne boucherie où La Canne en Ville avait décroché une étoile Michelin. À en juger par le décor et la carte, Quartz affiche des ambitions similaires.