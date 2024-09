Recette | Œuf poché aux cèpes

"Quand arrive l’automne, j’ai toujours envie de champignons et les cèpes font partie de mes préférés. Ils révèlent toute leur saveur simplement poêlés au beurre. La garniture peut également rester simple, comme ici avec un œuf et une fine tranche de guanciale, juste assez chauffée dans l’assiette pour être un peu fondante."

PRÉPARATION

Préparez la crème de champignons de Paris

◆ Découpez les champignons en quatre. Faites-les revenir avec l’échalote et l’ail dans une noix de beurre jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Déglacez avec un trait de sherry et laissez-le s’évaporer avant d’ajouter la crème et le lait. Laissez mijoter à feu doux pendant 30 minutes. Mixez à l’aide d’un mixeur plongeant et passez la préparation au chinois.