Restaurant Jacobin à Bruges | 'Certaines assiettes peuvent difficilement être qualifiées de plat complet'

En revanche, la préparation plus élaborée de saumon gravlax, concombre, babeurre et mûres (16 euros) déçoit quelque peu. On s’attend à une assiette aux accents frais et acidulés ainsi qu’à un poisson aux saveurs intenses, mais l’ensemble est plutôt fade et sans relief. Par contre, les généreux morceaux de chou pointu rôti avec vinaigrette aux agrumes et graines de tournesol (14 euros) sont excellents. Le chou est tellement fondant qu’il semble avoir été cuit au four à basse température. Quant au tartare de bœuf haché grossièrement (22 euros) avec une mayonnaise aux anchois, c’est un délice.