Recette | Chicons au jambon

CONSEIL VIN

Le Père, La Famille K, Beaujolais, France, 2020.

La cuisine réconfortante ne demande pas forcément un vin puissant. Ce gamay du domaine La Famille K à Morancé, entre Mâcon et Lyon, apporte un contrepoint tout en fraîcheur et légèreté au fromage et à la viande. Il a le fruité typique du beaujolais avec des notes de cerise, mais il a aussi beaucoup de corps grâce aux vignes de 90 ans d’âge et à l’élevage en fût. Un vin agréable et sans prétention, qui offre un grand plaisir de dégustation.