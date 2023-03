5 bons plans mode pour sa garde-robe de printemps

3. T-shirts cinéphiles

Il y a 25 ans, Sofia Coppola faisait ses débuts de réalisatrice avec le court métrage en noir et blanc «Lick the Star». Pour célébrer cet anniversaire, Uniqlo propose cinq T-shirts représentant des scènes légendaires de «The Virgin Suicides», «Lost in Translation» et «Marie Antoinette».