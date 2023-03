5 pauses lunch sur le pouce à Bruxelles

Une petite faim? Vous cherchez un coin sympa où vous rassasier à la mi-journée? Voici une sélection de cinq adresses idéales pour un lunch aux quatre coins de la capitale

1. L'assiette composée du Bar du Matin

Tous les jours, sur la place Albert, l'équipe du Bar du Matin vous accueille avec le sourire pour un savoureux lunch équilibré et coloré. Composez vous-même votre assiette au comptoir selon vos envies avec des plats sains et faits maison. Et en bonus: la grande terrasse exposée plein sud, l'idéal à l'arrivée du printemps.

2. Les pizzas de La Piola

La Piola trône en huitième position du classement des 50 meilleures pizzerias d’Europe hors Italie. En face de l’église de Saint-Josse-ten-Noode, l'établissement a séduit le jury: pizzas à la croûte légère et savoureuse, service rapide et intéressante carte des boissons.

3. La bistronomie chez Franz

Au cœur d'Ixelles, dans le charmant quartier Brugmann, se trouve Franz. Un bistro dotée d'une agréable terrasse qui vous accueillera pour un lunch mêlant bistronomie, sandwich et burgers maisons. Et, le week-end, c'est brunch! La carte change toutes les semaines, et celle des boissons ne vous laissera certainement pas indifférent.

4. Le kebab de L'Express

Certains disent qu'on y mange les meilleurs kebabs de Bruxelles. À deux pas de la Grand-Place, cet endroit a tout du piège à touristes, mais non: ici, tous les plats sont délicieux et frais. La famille libanaise qui tient cette adresse travaille avec beaucoup d’enthousiasme depuis des années, et ça se sent.

5. La simplicité du Walvis