À San Remo, une villa paradisiaque avec vue sur la mer Tyrrhénienne

Le terrain a failli devenir un court de tennis pour l’immeuble tout proche... L’entrepreneur italien Walter Lagorio n’y voyait au départ qu’un simple projet immobilier, une villa de vacances qu’il revendrait à terme, mais il a changé d’avis.

Les amateurs de cyclisme connaissent San Remo, où se termine le Milan - San Remo, la première grande course de la saison. Eddy Merckx, Wout Van Aert et, le mois dernier, Mathieu van der Poel ont d'ailleurs inscrit leur nom au palmarès de la Primavera. Mais Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Laura Pausini et Måneskin ont également remporté un prix dans cette paisible ville de la côte méditerranéenne. Et ce n’est pas grâce à leurs mollets, mais plutôt à leurs cordes vocales: ils ont participé au Festival della canzone italiana, le concours de chant le plus célèbre d’Italie, qui les a lancés et leur a fait connaître la gloire. Ici, l’amour de la musique doit être dans l’air, car le propriétaire de cette villa, Walter Lagorio, joue de la batterie pendant son temps libre et a un faible pour les belles guitares au point d’exposer dans le hall d’entrée une Gretsch dans une alcôve éclairée évoquant un mini autel.

© Aldo Amoretti

Publicité

Festival uno jazz & blues

"J’aime surtout le jazz et le blues", confie l’homme d’affaires italien. "Avec quelques amis, j’ai un groupe qui se produit régulièrement dans les clubs de la ville. Depuis plus de dix ans, j’organise le festival Uno Jazz & Blues à San Remo. La musique fait partie de mon identité et m’accompagne partout: c’est pour cela que j’ai installé un système de sonorisation dans la maison, mais aussi dans le jardin."

Qu’il ait encore le temps de faire des jam-sessions tient du miracle. En effet, non seulement l’Italien à la moustache blanche digne d'Einstein est propriétaire d’une entreprise, mais au cours de ces dernières années, il s’est aussi consacré de plus en plus activement à sa nouvelle passion, l’immobilier et l’hôtellerie. "J’y ai pris goût lors de la construction de ma première maison à Roquebrune-Cap-Martin, sur la Côte d’Azur, à une trentaine de kilomètres d’ici", témoigne-t-il. "Ensuite, j’ai transformé l’ancien palais de justice de San Remo en maison de repos. J’ai également pris en main le Porto Vecchio, le vieux port de la ville. Je suis actuellement en train de rénover un hôtel, et j’ai encore beaucoup d’autres projets à concrétiser."