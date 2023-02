Offrez-vous une nuit inoubliable dans un château, une église ou un moulin

Tiny House avec vue, cabane, chalet, dôme, château, grange, bateau: ceux qui réservent sur Airbnb peuvent affiner leur recherche par type de logement souhaité. Cette semaine, une nouvelle catégorie a été ajoutée en Belgique: patrimoine. Sous celle-ci, vous trouverez des adresses qui ont au moins 125 ans d’âge, allant des châteaux aux églises, en passant par les moulins à vent et les fermes. Parmi ceux-ci, le Domaine de Mielmont à Jemeppe-sur-Sambre (photo), bâti il y a huit cent ans, propose dix chambres et autant de salles de bain avec tout le confort contemporain et un parc de cent hectares.