Une promenade architecturale, un musée d'illusions, un arc-en-ciel aux Galeries Lafayette...

Il y a deux semaines, Bruxelles a accueilli un nouveau musée sur le site de Tour & Taxis. World Of Mind, ou WOM, est un lieu où l’on découvre et perce les mystères de notre cerveau de manière pédagogique et ludique. Il s’agit d’un parcours interactif présentant 120 illusions d’optique, mais pas seulement.

Il ne s’agit pas d’un simple divertissement, car Steven Laureys, neurologue de renom, a collaboré à la réalisation de ce musée. Chaque illusion s’accompagne d’une explication scientifique sur la façon dont elle trompe nos sens, mais c’est un lieu qui pose au moins autant de questions qu’il ne donne de réponses. Et c’est l’objectif des fondateurs: amener les visiteurs à réfléchir et à douter. Est-il vraiment possible de percevoir le monde réel? Et si la réalité était quelque chose de subjectif? Et si les apparences étaient plus souvent trompeuses qu’on ne le pense?