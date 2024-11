Bienvenue dans la maison à Forest du duo d'architectes-antiquaires Leonet Hoang

"Chaque élément de cet ensemble a fait l’objet d’une réflexion approfondie."

Dans cette logique, il n’est pas anodin que les chaises de salle à manger soient signées Josef Hoffmann et la table, Ettore Sottsass, deux architectes et designers qui aspiraient à l’œuvre d’art total, au Gesamtkunstwerk. "Attention, nous ne sommes pas obsédés par les grands noms, du moment que le design suit une approche architecturale", précise Hoang. "Lorsqu’on nous demande quel est le style de notre agence, nous évitons de répondre. Nous ne faisons pas de copier-coller d’un projet à l’autre: tout dépend du lieu, de l’approche architecturale et du client."

© Senne Van der Ven

Calme radical

Bien qu’elle considère l’appartement comme une réalisation de l’agence Leonet Hoang, la personnalité de Hoang transparaît dans ce projet. "Nous avons opté pour des pièces de mobilier fortes, des contrastes marqués et des matériaux bruts. Un choix qui correspond à l’énergie de la ville. En même temps, cet endroit est aussi notre refuge et j’en ai vraiment besoin." Le calme visuel découle de l’absence d’éléments superflus, mais surtout de la composition apaisante des couleurs et des matériaux. "C’est pour cela que le mur de la cuisine est entièrement carrelé. Je n’avais pas besoin d’étagères ni de placards supplémentaires: de cette manière, toute l’attention se porte sur la texture brute du matériau. Pour moi, c’est une œuvre d’art en soi."

Depuis L’appartement, devenu poste d’observation sur la ville, le jeune couple peut s’émerveiller sur la beauté de la capitale. © Senne Van der Ven

Pour la même raison, le parquet à chevrons (en partie d’origine, en partie complété) a été teinté dans un noir presque monochrome. "Le noir est la plus belle des couleurs. Je l’aime parce qu’il change avec la lumière et met les autres couleurs en valeur. Regardez cette armoire brutaliste De Coene, cadeau de mon partenaire Charles: elle a un aspect différent à chaque moment de la journée. Ainsi que l’a montré Pierre Soulages dans ses peintures, le noir n’est jamais simplement noir."

Au-dessus de l’enfilade facettée trône une œuvre d’Arthur, l’époux de Hoang. "Nous avons longtemps cherché une œuvre appropriée pour ce mur, jusqu’à ce que mon époux déclare qu’il allait créer quelque chose. Cette œuvre est parfaitement à sa place: j’en suis vraiment ravie."

La table de salle à manger signée Ettore Sottsass reflète la passion de Ngoc Hoang pour le design architectural. Le tissu de la chaise signée Josef Hoffmann apporte une vibe contemporaine et architecturale. © Senne Van der Ven

Quand le couple découvre cet appartement de l’entre-deux-guerres, son aspect était tout autre. "Il était charmant, mais beaucoup trop cloisonné. C’était typique de l’époque: la cuisine se trouvait tout au fond, dans une petite pièce séparée pour le personnel: ce n’était pas du tout le mode de vie que nous envisagions", explique-t-elle. "Un homme y avait vécu seul toute sa vie. C’était touchant de voir à quel point il avait pris soin de chaque détail, le papier peint recouvrait jusqu’aux plinthes et aux tuyaux des radiateurs. Tout devait être refait. Lors des travaux de démolition, nous sommes tombés sur les poutres en béton structurelles, que nous avons choisi de laisser apparentes. Nous aimons cette honnêteté, cette authenticité. Ce béton brut a aussi révélé quels étaient les murs superflus: nous les avons abattus pour faire entrer davantage de lumière et agrandir l’espace."

C’est un choix affirmé et délibéré: dans la cuisine, il n’y a pas d’étagères ni de placards supplémentaires. © Senne Van der Ven

Poste d’observation

"L’appartement est devenu notre poste d’observation sur la ville. La vue sur Bruxelles est superbe, mais nous dominons aussi le côté industriel de Forest, qui se gentrifie de plus en plus ces dernières années: boutiques spécialisées, restaurants, cafés et traiteurs s’y installent. Bruxelles-Midi, l’Eurostar, les transports en commun et la crèche sont accessibles à pied. Nous n’avons pas de jardin. Quand on souhaite vraiment vivre entouré de verdure à Bruxelles, il faut s’installer dans les communes périphériques, où la voiture devient indispensable. Ici, ce n’est pas le cas: nous faisons tout à vélo ou à pied."

© Senne Van der Ven

Dans l’appartement, chaque chose a sa place, laissant les matériaux au centre de l’attention, plutôt que les objets. Les rares éléments décoratifs ont été minutieusement choisis. Entre les fenêtres sont accrochés cinq élégants bougeoirs de Pierre Forsell, aussi fins et gracieux que l’architecte elle-même. "Le jeu d’ombres est magnifique, même quand les bougies ne sont pas allumées. Pour moi, c’est une sorte de tableau vivant", commente-t-elle. "On ne le remarque pas immédiatement, mais les bougeoirs de Forsell sont fixés à une double cloison, qui dissimule une cavité. Celle-ci permet de dissimuler les rideaux, à la manière des panneaux shoji japonais que l’on peut faire coulisser. Pour moi, ils sont une seconde peau. Lorsqu’ils sont fermés, cela crée un cocon. Et quand on les ouvre, on laisse entrer la ville."

L’imposante baignoire art déco signée Albert Baert a été récupérée sur le site de la Piscine à Roubaix. © Senne Van der Ven

Générale de banque

Autre référence subtile au Japon: le petit seuil qui mène à l’espace privé de l’appartement, l’aile de nuit comprenant le dressing, les chambres et les salles de bains. Ici, on entre dans un univers totalement différent. La transition vers la chambre principale est encore plus marquée. Hoang a déniché chez Rotor, à Bruxelles, une porte massive provenant de la salle des coffres du sous-sol de la Générale de Banque à Bruxelles. "Une pièce incroyablement lourde, avec une poignée en bronze signée Jules Wabbes", explique-t-elle. "Nous avons dû adapter le chambranle et les charnières pour l’installer ici. Faire monter cette porte a été une aventure, comme pour l’imposante baignoire Art déco d’Albert Baert, chinée à La Piscine à Roubaix. Il faut parfois être un peu fou pour réaliser ses rêves."

La porte de la chambre a été dénichée chez Rotor, elle provient de la salle des coffres de l’ancien bâtiment de la générale de Banque. © Senne Van der Ven