La dernière tendance déco se trouve désormais sur... TikTok

Est-ce réservé aux boomers de chercher de l’inspiration déco sur Instagram ou dans les magazines? Voici les quatre meilleures tendances pour ceux qui n’ont pas (encore) de compte TikTok.

1 | Colour drenching

Qu’est-ce que c’est?

Une tendance déco qui consiste à envelopper une pièce entière dans une seule couleur. Murs, plafonds, portes, plinthes et radiateurs: tout a la même teinte. Parfois, même les meubles, rideaux et objets se fondent dans cette harmonie monochrome. Autrement dit, un accent poussé à l’extrême, comme si une bombe de peinture avait explosé dans la pièce. Avec des couleurs vives, l’effet est spectaculaire, mais le résultat est tout aussi réussi avec des tons neutres. Le monochrome peut sembler monotone, mais une fois qu’on voit les résultats, il devient évident qu’il n’est pas ennuyeux.

Toute la pièce, radiateur compris, est peinte dans la même teinte. Le monochrome est tendance. © James Merrell / Courtesy of Farrow & Ball

Qui a lancé cette tendance?

L’idée des pièces monochromes existe depuis longtemps, mais TikTok a donné un nouvel élan à cette technique de peinture, en raison de son rendu à la fois radical et photogénique.

Envie d’essayer?

Le "colour drenching" demande de l’audace et de la persévérance, car il s’agit d’un projet ambitieux. Cependant, le résultat en vaut la peine, car il peut totalement métamorphoser une pièce. Les petits espaces paraissent souvent plus grands, et l’uniformité de la couleur atténue les distractions visuelles. Idéal pour la chambre à coucher! Pour varier les effets, on peut jouer sur les finitions mates et brillantes, ou même opter pour différentes nuances de la même teinte. Notre conseil: un "colour drenching" dans une teinte sombre crée une ambiance luxueuse et opulente.

2 | Moody martini

Qu’est-ce que c’est?

Comme son nom l’indique, cette tendance évoque une ambiance festive, feutrée et conviviale. C’est le type d’intérieur dans lequel pourraient se retrouver James Bond ou Audrey Hepburn – et un dry Martini. Pour recréer l’atmosphère sulfureuse des clubs chics à l’éclairage tamisé, on mise sur des couleurs profondes comme le vert émeraude, le rouge rubis et le bleu lapis-lazuli. Mais aussi sur des tissus luxueux comme le velours, des surfaces brillantes et des détails en laiton, une finition laquée, sans oublier des matériaux luxueux tels que la loupe d’orme et le marbre. Le Moody Martini est raffiné, chaleureux et opulent. Selon les observateurs, cette esthétique s’inscrit dans la mouvance ‘newstalgia’, mix de vintage et de contemporain.

Ambiance feutrée et couleurs profondes sont les signes particuliers de cette tendance. © Courtesy of Zanotta

Envie d’essayer?