Tendance: montres de fiançailles | Est-il temps pour une demande en mariage?

Allez-vous bientôt demander votre partenaire en mariage avec une montre au lieu d'une bague? Sabato explore la dernière tendance dans le monde des mariages: la montre de fiançailles.

"Un diamant est éternel" est l'un des slogans publicitaires les plus emblématiques du XXe siècle. Conçu en 1947 par l'Américaine Frances Gerety pour une campagne de De Beers, la plus grande entreprise de diamants au monde. Le slogan dicte depuis des décennies comment demander correctement son âme-sœur en mariage: avec une bague en diamant qui teste les limites de votre capacité financière.

Si elle vivait encore aujourd'hui, Frances pourrait se remettre au travail avec la dernière tendance en matière de demandes en mariage : la montre de fiançailles. De plus en plus de couples semblent laisser derrière eux les bagues de fiançailles traditionnelles et optent pour une demande en mariage avec une montre (de luxe). Une recherche sur "montre de fiançailles" révèle immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une simple mode passagère, mais d'une nouvelle manière légitime de faire une demande en mariage.

Publicité

Publicité

Car, imaginez: vous demandez votre partenaire en mariage de manière traditionnelle, avec une bague. Et il ou elle dit oui. Ensemble, vous vous dirigez vers une vie pleine de bonheur et d'amour, votre partenaire avec une bague de fiançailles au doigt et vous... eh bien, qu'avez-vous comme souvenir matériel de votre moment de fiançailles? Une montre de fiançailles peut être un souvenir parfait après la demande pour le partenaire non bagué. Pour les femmes qui demandent leur homme en mariage, les couples LGBTQ+ et les personnes qui se marient pour la deuxième fois, une montre de fiançailles est également une manière originale de se détacher d'une tradition quelque peu figée.

Une combinaison gagnante