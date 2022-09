Le samedi du nouveau directeur de l'Académie de la mode d'Anvers Brandon Wen

Le samedi de Brandon Wen, le nouveau directeur de l’Académie de la mode d’Anvers: cartoons, golden girls et rencontres spontanées dans un parc.

"En fait, tout mon samedi est orienté vers la nourriture!", s’exclame en riant Brandon Wen (29 ans). "Heureusement, j’ai hérité du métabolisme de mon père: je n’ai pas besoin de faire beaucoup de sport pour garder la ligne. Il m’arrive de courir, mais ça doit être tard le soir quand personne ne peut me voir."

L’Américain, qui n’est sorti de la section mode de l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers que depuis trois ans, va en prendre la direction cette année. Il souhaite la renouveler. "Je tiens à avoir au moins un professeur originaire d’Asie ou d’Amérique latine et encourager une plus grande focalisation sur l’inclusion et l’internationalisation. Les personnes que j’ai déjà recrutées sont l’illustration de cette vision."

Brandon Wen (29 ans) Nouveau directeur de l’Académie de la mode d’Anvers

9h30 – "Ce sont les rayons du soleil qui me réveillent. Je ne suis pas du matin. Le week-end surtout, je fais la grasse matinée. Ma famille vit à Los Angeles et, vu le décalage horaire, je lis leurs nombreux messages au lever. Ces dernières années, je faisais la navette entre Anvers et Paris, mais depuis peu, je vis à Anvers. À Paris, j’ai travaillé pour les créateurs de mode Rick Owens et Michèle Lamy. J’ai toujours été ambitieux."

10h00 – "Je suis accro aux hazelnut buns du café Nordica 31. En semaine, je parviens à résister à la tentation, mais le samedi, je me fais plaisir. Je vais m’en acheter et je rentre chez moi pour me faire du café. Je le consomme de la même manière depuis toujours: très peu de café, beaucoup de lait et de sucre. Pendant mon petit déjeuner, je regarde des cartoons. Mes préférés du moment sont ‘Sailor Moon’ et ‘Teen Titans Go’."

Vue en plein écran ©Yaqine

12h00 – "Je vais faire quelques courses pour la semaine au Sun Wah, un grand supermarché asiatique. J’aime cuisiner. Même si je mange seul le soir, j’aime préparer quelque chose de sympa. Mon père est chinois et ma mère est espagnole, mais j’ai grandi aux États-Unis."

14h00 – "Je rencontre des amis au hasard de la journée. Mes samedis après-midi ne se ressemblent jamais. Nous allons déjeuner chez Loa, qui fait de l’excellente street food asiatique fusion, dont des snacks frits. Après ce lunch tardif, nous allons tous ensemble au parc de la ville, où nous passons le reste de l’après-midi."

17h00 – "Je rentre chez moi pour me préparer pour la soirée et j’apprécie plus ce rituel que les sorties proprement dites. J’écoute des golden oldies de Dionne Warwick, Aretha Franklin et Diana Ross. Et, très souvent, je parle tout seul, parce que je n’aime pas le silence. (rires) Je me maquille de la même façon depuis des années. C’est une création personnelle et je l’adore: j’applique un fard à paupières rose vif et je dessine deux points noirs sur les joues, juste sous les yeux. J’ai l’impression d’être une geisha."

17h30 – "Je passe beaucoup trop de temps à chercher la tenue parfaite. Ces derniers temps, mon style vestimentaire est plus abstrait. Ce soir, par exemple, je porte une jupe en guise de top. J’aime porter des pièces réalisées par des étudiants et des anciens élèves de l’Académie de la mode. Bien sûr, je continue à créer, en marge de ma fonction de directeur. Mais il n’y a pas d’urgence."

Vue en plein écran ©Yaqine Hamzaoui

18h30 – "Pour terminer mon outfit, je me coiffe. J’aime tenter des trucs avec des accessoires. Ce soir, j’accroche de grandes boucles d’oreilles à des épingles à cheveux et j’ajoute quelques rubans noirs."

19h00 – "Avec des amis, je vais manger au Ni Shifu, un super restaurant chinois qui fait des nouilles divines. Pour l’apéritif, je prends un gin martini. Je ne suis pas un grand buveur de cocktails, mais celui-ci, avec un trait de citron, ne me déçoit jamais."

Vue en plein écran ©Yaqine Hamzaoui

21h00 – "Nous finissons au Witzli-Poetzli, un petit café près de la cathédrale Notre-Dame. Comme d’habitude, nous y retrouvons de nombreux amis de l’Académie et du monde de la mode. S’il y a un vernissage dans une galerie d’art, nous y allons. Aux États-Unis, les vernissages sont des événements très prétentieux, mais ce n’est pas le cas ici, à Anvers: chacun est le bienvenu et l’atmosphère est décontractée."

00h00 – "Je ne vais pas me coucher avant 3 heures du matin. Avant d’aller au lit, je fais ma routine de soins de la peau et je prends un peu de temps pour moi, en faisant quelques exercices de yoga et de stretching par exemple."