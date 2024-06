6 destinations 'à la Knokke' dans le monde

Santa Barbara est au cœur de la Riviera américaine, à 160 kilomètres de Los Angeles, le long de la légendaire Highway 101 et sur le trajet du Pacific Surfliner, le train qui relie San Diego à San Luis Obispo. Depuis 1870, elle est devenue un lieu de villégiature des heureux de ce monde, comme le duc et la duchesse de Sussex.

Le premier hôtel de luxe, The Arlington, ouvert en 1876, disposait de l’éclairage au gaz, de l’eau courante, de "speaking tubes" et d’une tour d’observation de six étages. Il est, hélas, détruit par un incendie en 1909. Un nouvel hôtel est alors construit, mais il sera détruit suite au tremblement de terre de 1925. Il est remplacé par un cinéma de 2.000 places, l’Arlington Theatre.

À l’époque, Santa Barbara était l’épicentre du cinéma et les Flying A Studios, où 1.200 longs métrages ont été produits, étaient les plus grands du monde, bien avant Hollywood. Le style architectural Spanish Colonial Revival, souvent associé à Santa Barbara, est typique de la reconstruction d’après 1925. Un exemple emblématique en est le County Courthouse, toujours en service et parfois qualifié de "plus beau bâtiment public des États-Unis".

State Street est l’artère commerçante de la ville. Outre l’Arlington Theatre, elle abrite le Granada Theatre, qui demeure le plus haut bâtiment du centre-ville. Ce dernier a rouvert ses portes en 2008, après de sérieux travaux de rénovation.

Non loin de la résidence de Harry et Meghan (qui viennent de lancer leur marque lifestyle American Riviera Orchard) se niche Lotusland, le domaine historique de l’excentrique cantatrice Ganna Walska. Mariée six fois, elle utilisa ses pensions alimentaires pour aménager un gigantesque jardin botanique. À proximité se trouve également le San Ysidro Ranch, niché dans les contreforts des monts Santa Ynez. JFK et Jackie Kennedy y ont séjourné pendant leur lune de miel en 1953, et Audrey Hepburn et Winston Churchill y ont également été invités (pas en même temps). Le service et la confidentialité font partie de l’ADN de cet établissement, qui compte 38 cottages dans un superbe parc agrémenté de roseraies et de vergers d’agrumes.

3 | Le Touquet, France

Le Touquet, alias Paris-Plage, est une station balnéaire du nord de la France qui peut rappeler l’atmosphère de knokke. © Shutterstock

La France compte au moins une douzaine de "Knokke", comme Saint-Tropez, célèbre pour ses yachts, ses clubs de plage et son glamour depuis Brigitte Bardot & Co. Ou encore La Baule, réputée pour les villas du Bois d’Amour, les hôtels Hermitage et Castel Marie-Louise (tous deux construits dans les années 20) et sa propre version du Zoute dans la ville voisine de Guérande, où l’on récolte le sel du même nom. Il y a aussi Deauville et ses matchs de polo, son Festival du cinéma américain, ses cabines de plage Art déco, le film "Un homme et une femme" de Claude Lelouch et Chanel, qui y a ouvert sa première boutique en 1913.

Le Touquet, alias Paris-Plage, partage avec Knokke l’air de l’Atlantique. C’est ici que le président Macron possède une villa, avenue Saint-Jean. Cette station balnéaire était la propriété privée d’un notaire parisien, Alphonse Daloz, qui y fit planter une forêt de 800 hectares entre 1855 et 1882. En 1882, le premier quartier résidentiel, Paris Plage, est créé sur une idée du journal Le Figaro. En 1894, le promoteur britannique John Robinson Whitley a l’idée de remplacer Paris-Plage par Mayville, une villégiature destinée aux touristes britanniques.

Avec sa société Le Touquet Syndicate Ltd, il construit des quartiers résidentiels (dont 16 villas aujourd’hui classées), deux casinos, des infrastructures sportives et une demi-douzaine d’hôtels de luxe. L’hôtel Westminster, ouvert en 1924, existe toujours, contrairement au Royal Picardy, démoli en 1968.

Le Touquet était une destination prisée pour ses boutiques de luxe, mais cette époque est révolue. Aujourd’hui, la boutique la plus insolite est la chocolaterie Au Chat Bleu, fondée en 1912 et installée à son emplacement actuel depuis 1929.

4 | Karuizawa, Japon

© Shutterstock

Un équivalent de Knokke dans les environs de Tokyo pourrait être Hayama, où résident en permanence de nombreuses célébrités. Tokyo est à moins d’une heure de route, et est facilement accessible par les trains de banlieue JR et la ligne Odakyu. Le Hayama Marina Yacht-Clubs, le plus ancien du Japon, date de 1964, l’année où Tokyo a accueilli les Jeux olympiques.

Cependant, Hayama peut aussi être très fréquentée, surtout pendant l’été, avec des bars pop-up bruyants sur les plages et de nombreux adolescents déchaînés, sans parler de la chaleur accablante. Ceux qui en ont les moyens préfèrent donc se rendre à Karuizawa. Le trajet en Shinkansen prend moins d’une heure. Karuizawa, fondée en 1880 par des missionnaires canadiens relativement jeunes (voire peu japonais), se trouve au cœur des forêts de la préfecture de Nagano. Loin de la mer, c’est vrai. C’est à Karuizawa, en 1957, que le prince héritier et futur empereur Akihito a rencontré son grand amour Michiko, lors d’un match de tennis.

Dans les années 70, Yoko Ono et John Lennon y ont passé plusieurs étés, généralement à l’hôtel historique Mampeis. Une photo du Beatle, accrochée derrière le comptoir de la Karuizawa French Bakery, fondée en 1951, atteste de sa visite.

Karuizawa possède une architecture contemporaine remarquable: l’église brutaliste Stone Church de Kendrick Bangs Kellogg, construite en 1968, ou le Shishi-Iwa House, composé de trois bâtiments signés par des lauréats du prix Pritzker (considéré comme le prix Nobel de l’architecture, NDLR): deux d’entre eux sont l’œuvre de Shigeru Ban, et le troisième est signé Ryue Nishizawa.

5 | Hua Hin, Thaïlande

Plages de sable blanc, rochers tombés du ciel, temples et palais: Hua Hin est la destination favorite de la haute société thaïlandaise -la "hi-so" pour les autochtones- depuis les années 20. La famille royale a ouvert la voie, à commencer par le prince Krom Phra Naresworarit qui y fit construire le premier palais. Le roi Prajadhipok, alias Rama VII, aimait tellement l’endroit qu’il y fit bâtir son palais d’été, Klai Kang Won (soit "sans souci"). Le roi précédent, Bhumibol Adulyadej, Rama IX, y résida en permanence de 2004 à 2006.

Hua Hin est devenue la première station balnéaire de Thaïlande suite à l’aménagement de la liaison ferroviaire avec Bangkok. La petite gare rouge est restée inchangée. Longtemps, Hua Hin fut une ville endormie, loin du bruit des "full moon parties" de Koh Samui ou des bars douteux de Pattaya. Mais depuis cinq ans, la jeunesse s’y rend, attirée par les hôtels design et les restaurants branchés. Le surf y est également très pratiqué.

La chaîne américaine The Standard (ci-dessus) y a ouvert son premier hôtel thaïlandais. À deux pas se trouve le Peri Hotel Hua Hin, un complexe hôtelier aux allures de lodge de surf. On y trouve également des clubs de plage, comme le Sundance Dayclub ou le Pineapple Surf Club sur la plage de Khao Takiab.

6 | Comporta, Portugal

© Alamy

À Comporta, à environ une heure de Lisbonne, les rizières s’étendent à perte de vue derrière des dunes, entrecoupées de canaux d’irrigation. La Herdade da Comporta se compose de sept villages, Pego, Carvalhal, Brejos, Torre, Possanco, Carrasqueira et Comporta, le long d’une bande de 12 kilomètres de plage de sable fin. La région, en partie propriété d’un groupe bancaire portugais, est à la fois une réserve naturelle (où l’on peut observer des hirondelles et des flamants roses) et un rendez-vous de la jet-set. L’architecte d’intérieur français Jacques Grange, l’artiste allemand Anselm Kiefer et la réalisatrice et ex-mannequin Farida Khelfa y possèdent une maison. Les Casiraghi de Monaco y passent leurs vacances, comme les Sarkozy.

Comporta abrite également une série d’hôtels de luxe, comme le Sublime Comporta ou le Spatia Comporta. L’AlmaLusa, qui a ouvert ses portes en 2022, est le premier hôtel dans le centre de Comporta, offrant 22 chambres et 31 suites à 15 minutes à pied de la plage. On peut aussi louer une des Casas Na Areia, une rénovation de quatre bâtiments anciens réalisée par l’architecte Manuel Aires Mateus. Christian Louboutin a récemment ouvert un superbe hôtel, le Vermelho Melides, à Melides, au sud de la Herdade de Comporta. Treize chambres, un bar, un restaurant et un Spa, tous décorés par Louboutin en collaboration avec l’architecte portugaise Madalena Caiado.

Le long de la plage, on peut trouver une série de restaurants, dont le Comporta Café et Restaurante Ilha da Arroz à Praia da Comporta et la paillote Sal à Praia do Pego.