Le village des athlètes pour les J.O de Paris a été créé par une Belge

L’architecte Anne Mie Depuydt nous parle de ce qui la fait se lever de son fauteuil "I Feltri": Lina Bo Bardi, ceux qui brassent du vent et finir sa bière.

Quelle est la chaise de votre vie?

"Mon fauteuil ‘I Feltri’, une création de 1987 de Gaetano Pesce pour Cassina. J’ai le modèle haut, qui ressemble plus à un trône qu’à une chaise. Dans ce fauteuil, je me sens protégée et isolée. Il se replie autour de mon corps et se referme. Je ne m’y assois jamais simplement, je m’y blottis toujours avec les jambes repliées. Et ma fille se cachait dans le creux en dessous."

"‘I Felti’ est en feutre, une matière qui évoque la protection, comme les œuvres en feutre de Joseph Beuys. Pour moi, cet objet décrit un espace: comme une œuvre d’art, il ouvre l’imaginaire et emporte dans un autre monde. Je m’y assois pour réfléchir, lire ou parler au téléphone. C’est mon père, fabricant et marchand de meubles, qui m’a transmis l’amour du design. Il m’a appris ce qu’étaient le design de meubles, la décoration d’intérieur et le confort. Dès mon plus jeune âge, il m’emmenait au salon Interieur Kortrijk. C’est là que j’ai découvert le travail d’Andrea Branzi, de Gaetano Pesce, du Groupe Memphis, d’Achille Castiglioni et bien d’autres encore."

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

"Lina Bo Bardi (1914-1992), une architecte italienne qui a émigré au Brésil après la Seconde Guerre mondiale. Son architecture radicale remettait toujours les choses en question et j’aime cela, moi aussi. Son travail est très actuel, surtout maintenant que nous sommes en pleine transition écologique. Bien qu’elle ait été curatrice et qu’elle ait conçu des musées ou des scénographies fantastiques, sa maison à São Paulo était tout sauf un musée. Son usine ‘SESC Pompéia’ à São Paulo est un chef-d’œuvre architectural et urbanistique: elle a réuni de manière très pertinente des personnes de différents milieux sociaux. Son œuvre low-tech est empreinte de sensibilité sociale et revient à l’essence même de l’architecture."

