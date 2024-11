Les adresses préférées de l'artiste Bieke Buckinx à Bruxelles

10h00 - "De retour à la maison, je mets de la musique pour rompre le silence. Une playlist sur Spotify en fond sonore, je savoure mon premier café en composant un bouquet avec mes trouvailles du marché. Entre-temps, mon compagnon s’est réveillé et nous prenons notre petit déjeuner ensemble."

11h00 - "L’envie de sortir me démange. Je compose ma tenue, car mes vêtements sont aussi un moyen de faire dialoguer les couleurs, comme je le fais dans mes peintures et mes intérieurs."

Bieke Buckinx exprime sa créativité dans ses peintures, sa vie et sa routine quotidienne. Elle aime aussi se plonger dans ses réflexions au pied du palais de justice à Bruxelles. © Alexander D'Hiet

11h30 - "Mon compagnon et moi enfourchons nos vélos pour nous rendre dans le centre de Bruxelles. Ce que nous ferons là-bas, nous le déciderons sur le moment. J’aimerais aller voir l’expo ‘Love is Louder’ à Bozar, mais comme il y a trop de monde, je me réfugie dans la librairie pendant une heure. Les objets de ce genre de boutique ajoutent de la couleur à mon intérieur. Peu importe leur valeur: s’ils me plaisent, je les achète."

13h00 - "Je flâne dans quelques-unes de mes galeries préférées, dont Nino Mier Gallery et Xavier Hufkens, pour découvrir de nouveaux artistes. Et aussi parce que j’y puise de l’inspiration, même inconsciemment, dans ce que j’y vois et dans les rencontres que j’y fais."

14h00 - "Même si je n’aime pas trop coller au cliché du millennial hipster, je m’offre un bon cappuccino et un lunch vegan chez Mok."

Le travail de Bieke Buckinx sera bientôt exposé à la Soon Gallery à Anvers. © Alexander D'Hiet

15h00 - "Je poursuis ma balade, en m’arrêtant dès que quelque chose capte mon attention, comme la boutique de mode Icon: tout à coup, je réalise que j’ai besoin d’une tenue pour le vernissage de l’expo."

15h30 - "C’est l’heure de mon rendez-vous chez Tattoo Tilde. Ce sera mon treizième."

16h30 - "Mon compagnon et moi sommes assis en silence sur un banc avec vue sur le Palais de Justice. En regardant autour de moi, je me sens minuscule dans ce vaste monde, même si ce n’est que Bruxelles et pas le Grand Canyon. L’espace d’un instant, je relativise mes problèmes et ressens une paix intérieure, sans chaos dans mon esprit. Et, pour une fois, je ne casse pas les oreilles de mon compagnon!" (rires)

17h00 - "Des amis m’invitent à prendre un verre au Laboureur, un café basique toujours très animé. J’ai de la chance: il y a des croquettes de crevettes toutes fraîches."

19h00 - "Autant ma créativité s’exprime dans mon atelier, autant elle me fait défaut en cuisine. Et comme mon compagnon n’a pas envie de cuisiner, nous sortons dîner. Nous nous retrouvons chez Nightshop, où j’adore commander plein de plats à partager: tout ce qui figure sur la carte est excellent. Le pain et le beurre maison sont déjà une expérience en soi."

22h30 - "De retour à la maison, nous regardons 'Perfect Days', un film magnifique de Wim Wenders sur un employé des toilettes publiques à Tokyo. Pendant ce temps, nous partageons un Snickers – une petite envie nocturne."

