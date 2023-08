Lotte Kopecky | “Cuisiner est une perte de temps”

9h00 | "S’il n’y a pas de compétition, je quitte la maison, à Assenede, pour le premier entraînement en direction des Pays-Bas, où les routes sont plus agréables. Hoofdplaat, Breskens, et retour en passant par Bruges. Souvent les gens me reconnaissent: c’est sympa."

"Mon mantra: ‘It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed’, que j’ai emprunté au président américain Theodore Roosevelt." Lotte Kopecky

11h00 | Je prends une douche et je mange quelque chose. Je n’ai pas de rituels, mais faire une petite sieste en attendant le deuxième entraînement, c’est divin!"

13h00 | "Je regarde une série. Récemment, j’ai commencé 'Grey’s Anatomy'. Il y a 18 saisons: ça va m’occuper un bon moment!"

Lire aussi 5 promenades à vélo en Wallonie et à Bruxelles

© Karel Duerinckx

14h30 | "Ce qui me rend heureuse? Mon compagnon Kieran (De Fauw, NDLR), mon vélo et mon chien. Je suis également attachée à mes trois chats. Comme j’ai grandi avec le vélo, je n’ai pas vraiment d’autres hobbies. Mes amis aussi s’intéressent principalement au cyclisme, comme Jeroen Braekevelt, le kiné que j’ai rencontré dans l’équipe cycliste Lotto Soudal."

15h30 | "Je pars à l’entraînement le plus tard possible: je roule vers Anvers en passant par Saint-Nicolas et Termonde, le long de l’eau. En général, je roule seule. Depuis deux ans, Kieran est également mon entraîneur. Nous sommes ensemble 24 heures sur 24 et il me connaît bien."

17h30 | "Les compétitions sont généralement suivies d’un massage, mais j’emporte toujours mon rouleau en mousse Triggerpoint pour me masser les jambes."

Shutterstock

"Mon jeu de société préféré: Jungle Speed, mais j’aime aussi jouer aux cartes et au poker."

18h30 | "Lorsqu’elle m’accompagne en déplacement, Shara prépare de délicieux plats: des pâtes, des quiches et des desserts à base de flocons d’avoine, de fruits et de yaourt. À la maison, nous cuisinons à tour de rôle, Kieran et moi. En général, je trouve que c’est une perte de temps: on passe une heure à cuisiner ce qui est mangé en cinq minutes. Je cuisine donc le plus efficacement possible: des pâtes avec du poulet ou du saumon et des légumes, ou une salade. Ça dépend de l’intensité de mes entraînements. Et pour le fils de mon compagnon, je fais de la saucisse de poulet avec de la purée de pommes de terre: il adore!"

20h30 | "Nous jouons à un jeu de société: Jungle Speed, mais j’aime aussi jouer aux cartes ou au poker. Mon activité sur les réseaux sociaux est variable: il m’arrive ne pas y toucher pendant une semaine."