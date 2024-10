"Mes clients n'attendent pas que je me comporte comme une superstar"

Avez-vous fait votre chemin?

"Il y a sept ans, lorsque j'ai commencé à concevoir mes propres meubles et objets, je n'aurais jamais imaginé arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je suis fier de ce que j'ai accompli en si peu de temps, d'autant plus que je peux partager cette aventure avec mon père, ma mère et ma sœur, qui travaillent avec moi à l'atelier. Nous recevons des commandes venues du monde entier, mais les clients les plus prestigieux n'attendent pas de moi que je me comporte comme une superstar."

"Je ne suis pas ingénieur. Je résous les problèmes sur le terrain et quand je fais des erreurs, je repars à zéro." Arno Declercq

"Je suis arrivé dans ce métier un peu par hasard; en réalité, j'avais une autre passion. J'étais designer d'intérieur et je dirigeais une galerie où j'exposais principalement des pièces d'art et de design africain. Comme j'avais beaucoup d'idées, j'ai commencé à concevoir et à produire des objets, ce qui a créé une forte demande. Ce n'était pas prévu, mais c'est devenu mon activité à plein temps. J'en suis heureux."

Arno Declercq présentera son travail au salon du design Thema à Paris, à la mi-octobre. © Alexander D'Hiet

Que devez-vous faire de toute urgence?

"Je dis oui trop facilement. Je me rends compte que, parfois, c'est trop. Je n'ai pas peur d'accepter des projets un peu fous, comme pour Fendi. Ce n'est qu'en faisant qu'on progresse dans la vie. Je n'ai pas peur de commettre des erreurs et je n'ai pas honte si une de mes créations ne se vend pas bien. Ce sont autant d'occasions d'apprendre. À long terme, cela rend mon œuvre plus pure."

Qu'est-ce qui vous empêche de dormir?

"Trouver du personnel a toujours été compliqué. Aujourd'hui, les gens de mon âge ne sont pas aussi motivés que moi. Heureusement, j'ai une bonne équipe que j'espère pouvoir garder. Je m'inquiète parfois de ne pas dégager suffisamment de temps pour imaginer de nouvelles créations. Je dois partir en vacances pour pouvoir dessiner tranquillement, à l'ombre d'un arbre. Je tiens à continuer à me dépasser tout en relevant de nouveaux défis."

© Alexander D'Hiet

Avez-vous déjà fait une boulette?