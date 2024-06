Pour quel chanteur Jamie Oliver préparait-t-il un steak de picanha sur son barbecue Weber Genesis?

Le célèbre chef Jamie Oliver nous parle de ce qui le fait se lever de son fauteuil Rosselli: cuisiner un steak à point pour Elvis, composer des chansons au piano et un jus d’orange à New York.

Quelle est la chaise de votre vie?

"J’en ai deux. La première est un fauteuil mid-century en daim marron, conçu par le designer italien Alberto Rosselli. Un meuble vraiment cool. Je l’ai trouvé sur eBay pour 500 livres sterling (585 euros, NDLR). Incroyable! Et incroyablement confortable. Un verre de single malt, de la bonne musique, une assiette de viande maturée, du fromage, des crackers et quelques pickles, et je suis un homme comblé dans ce fauteuil. La deuxième chaise de ma vie m’a été offerte pour mes quarante ans: c’est un rocking-chair fabriqué à la main par un Américain de Floride qui se fait appeler RockingChairMan. Même sans coussins, ce rocking-chair en bois est extrêmement confortable. Un véritable chef-d’œuvre artisanal qui me comble de bonheur."