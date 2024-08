Le chef étoilé Olly Ceulenaere (Publiek) recommande 15 joyaux cachés à Gand

| Adresse | Beverhoutplein 5, 9000 Gand

| Site web | chopinchopin.be

3 | Gitane

Café sans concept

"Ce café brun situé dans une rue latérale du Vrijdagmarkt est l'un des plus anciens de Gand. Pas de 'concept' ici. Pas de travailleurs étudiants ni de travailleurs flexibles pour faire fonctionner l'entreprise. Aucun patron de café qui court après les prix. Derrière le comptoir se trouve un véritable propriétaire de café qui gère les lieux avec sa femme. Ils savent ce qu'ils proposent et vous font des suggestions intéressantes. En bref: c'est un endroit très agréable pour siroter une bière et faire l'expérience d'un vrai café."

| Adresse | Meerseniersstraat 9, 9000 Gand

| Facebook | Gitane - boissons raffinées

4 | Jiggers

Des cocktails de qualité

"Aujourd'hui, de nombreux nouveaux établissements de restauration conquièrent rapidement Instagram, pour ensuite disparaître des radars au bout de quelques années ou commencer soudainement à perdre en qualité. Ce bar à cocktails, en revanche, existe depuis plus de dix ans et continue de servir une qualité incroyablement élevée dans un bel intérieur."

| Adresse | Oudburg 16, 9000 Gand

| Site web | jiggers.be

5 | Piscine Van Eyck

Art déco

"Je garde la plupart de mes lundis soir libres pour venir nager ici avec ma fille de huit ans. Ce n'est pas la piscine couverte la plus spectaculaire au monde, mais c'est la toute première de Belgique. Elle est située dans un magnifique bâtiment art déco. Se changer dans l'une des cabines est une expérience en soi."

| Adresse | Veermanplein 1, 9000 Gand

| Site Web | visitez.gent.be

6 | Musée des Beaux-Arts de Gand

Trouver les erreurs

"Contrairement à beaucoup d'autres, je suis plus fan du MSK que du S.M.A.K. Le fait qu'il y ait ici de nombreuses peintures anciennes liées à la nourriture rend ce musée particulièrement intéressant pour moi. Je trouve merveilleux de pouvoir en apprendre davantage simplement en regardant une toile peinte. Et dans un tableau aussi puissant avec une table pleine de nourriture, je surprends parfois l'artiste en train de faire une erreur."

| Adresse | Fernand Scribedreef 1, 9000 Gand

| Site Web | mskgent.be

7 | Twiggy

Beau bâtiment, beaux vêtements

"Avant, je trouvais quelque chose qui me plaisait ici, mais maintenant, ils ne vendent que des vêtements pour femmes. Pourtant, de temps en temps, j'ose me faufiler à nouveau pour profiter du manoir avec cour incroyablement rénové. Et ce n'est pas sans importance: ils ont un grand choix."

| Adresse | Notarisstraat 3, 9000 Gand

| Site Web | twiggy.be

8 | Portus Ganda

Détente avec vue sur l'eau

"Après le service, nous allons parfois à l'embarcadère avec un pack de six et des restes de fromage. J'aime me détendre ici quand la ville est à l'arrêt, avec vue sur l'eau et les belles façades."

| Adresse | Veermanplein 2, 9000 Gand

9 | Wintercircus

Une adresse à attendre avec impatience

"En collaboration avec Foodlab Proef ! et Sir Catering, j'ai conçu le restaurant du futur pour FTI ( Flanders Technology & Innovation, ndlr ). Au menu: à quoi ressembleraient certains classiques flamands traditionnels en 2050."

"Le restaurant a été installé au Wintercircus du 16 au 21 mars, qui rouvrira officiellement ses portes en septembre. Grâce à notre restaurant éphémère, j'ai déjà pu profiter du bâtiment rénové aux finitions remarquablement raffinées. J'attends particulièrement avec impatience les établissements de restauration, dont un avec rooftop, et des concerts au sous-sol."

| Adresse | Miriam Makebaplein 2, 9000 Gand

| Site Web | wintercircus.be

10 | Minor swing

Écouter du jazz et regarder les gens

"Ce petit pub de jazz est situé à seulement dix minutes à pied de Publiek et à une distance suffisante de l'agitation de Gand. De plus, il est ouvert jusqu'à 1 heures du matin et les vendredis et samedis jusqu'à 3 heures du matin, je me retrouve donc régulièrement ici avec le reste de l'équipe après le service. Puis on s'installe en terrasse et on regarde les gens, du jazz dans les oreilles et une bière locale à portée de main."

| Adresse | Ottogracht 56, 9000 Gand

| Instagram | @slijterij_minor_swing

11 | Jardin botanique du GUM

Emplacement unique

"Au printemps, le club de musique itinérant Democrazy organise régulièrement des concerts au conservatoire du jardin botanique du grand Musée universitaire de Gand (GUM). Si je vois que celui-ci est prévu et que je suis libre, je réunis des amis et nous y allons ensemble. Peu importe que nous connaissions l'artiste. Nous optons principalement pour l'atmosphère et le lieu unique."

| Adresse | Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35, 9000 Gand

| Site web | gum.gent / democrazy.be

12 | Artikel Nr.

La passion coule des murs

"Comme beaucoup d'autres chefs, j'ai un faible pour les couteaux. Parce que je les utilise quotidiennement, j’en suis venu à les considérer comme une extension de ma main. C'est pourquoi je tire le mien d'Artikel Nr.: pas l'endroit le plus raffiné, mais celui où l'on peut voir la passion dégouliner des murs. Je ne sors jamais de là en moins d'une heure."

| Adresse | Keizer Karelstraat 117, 9000 Gand

| Site Web | article.xyz

13 | Frituur Lily

Robe fleurie et nostalgie

"Cette friterie n'est pas la numéro un dans mon carnet d'adresses, mais j'aime quand même y venir régulièrement. Lorsque j'entre, madame 'Lily' et sa robe à fleurs me rendent immédiatement nostalgique d'une friterie authentique similaire du village de Flandre occidentale où j'habitais. L'hiver, il faisait très froid à l'intérieur, il fallait manger ses frites debout et la mayonnaise était retirée de la marmite avec une cuillère en bois. C'est dommage que les friteries modernes remplacent ce genre d'endroits charmants."

| Adresse | Vlaamsekaai 9000, 9000 Gand

14 | Jardin abbatial de l'abbaye Saint-Pierre

Tranquillité cachée dans la ville

"Jusqu'à récemment, je ne savais pas qu'il existe derrière l'abbaye Saint-Pierre un jardin abbatial ouvert au public. Les vignes et les pommiers plantés font du jardin un endroit serein en ville."

"En juin, la troisième édition de Droesem (la première fête du vin naturel réservée exclusivement aux vins belges et néerlandais, ndlr) a eu lieu ici."

| Adresse | Place Sint-Pieters 9, 9000 Gand

| Site Web | maisonshistoriques.city.gent

15 | Terrain de basket au Baudelopark

Lancer le ballon le dimanche matin

"J'ai joué au basket dans une vie antérieure. Dans un coin de ce parc entièrement repensé se trouve un terrain de basket rare et cool où j'aime me retirer le dimanche matin. Habituellement, je le fais seul, mais parfois je rencontre un collègue ou j'emmène ma fille. Elle apprécie que je lance principalement le ballon en dehors du panier. (rires)"