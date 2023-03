Inspirations mode et design | Le seconde main a la cote

3 | Love of life

En face du Modepaleis de Dries Van Noten, sa famille a géré pendant 120 ans le magasin pour homme ‘t Meuleken, jusqu’à sa faillite en 2004. C’est ici même que vient d’ouvrir “For the love of life”, une boutique de vêtements vintage dans un décor contemporain et coloré signé Dries Otten. Life, le responsable du projet, est propriétaire du bâtiment, qui accueillera à terme des établissements horeca, des magasins et des appartements. La boutique restera ouverte pendant environ un an.